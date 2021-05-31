Доктор Мясников рассказал, кому опасно летать на самолётах

Перенесённое ранее тяжёлое течение коронавируса является одним из пяти случаев, когда человеку следует с особой осторожностью совершать авиаперелёты. Об этом рассказал телеведущий и врач Александр Мясников.

"Если вы перенесли тяжёлый ковид, если вы злостный курильщик, если находитесь на гормонально заместительной терапии, если у вас были тромбозы, если был диабет", — перечислил медик все случаи в эфире телеканала "Россия-1".

Наибольшую опасность представляют перелёты длительностью более четырёх часов, отмечает Мясников. По его словам, перед вылетом лучше всего надеть компрессионное бельё, принять аспирин и препарат, разжижающий кровь. Врач также посоветовал воздержаться от алкоголя в полёте и напомнил, что во время рейсов увеличивается риск обострения хронических заболеваний.