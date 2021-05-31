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Доктор Мясников рассказал, кому опасно летать на самолётах

Он напомнил, что в полёте увеличивается риск обострения хронических заболеваний.

31 мая, 08:04
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Перенесённое ранее тяжёлое течение коронавируса является одним из пяти случаев, когда человеку следует с особой осторожностью совершать авиаперелёты. Об этом рассказал телеведущий и врач Александр Мясников.

"Если вы перенесли тяжёлый ковид, если вы злостный курильщик, если находитесь на гормонально заместительной терапии, если у вас были тромбозы, если был диабет", — перечислил медик все случаи в эфире телеканала "Россия-1".

Мясников предупредил о смертельной опасности из-за чувства недосыпа по утрам

Мясников предупредил о смертельной опасности из-за чувства недосыпа по утрам

Наибольшую опасность представляют перелёты длительностью более четырёх часов, отмечает Мясников. По его словам, перед вылетом лучше всего надеть компрессионное бельё, принять аспирин и препарат, разжижающий кровь. Врач также посоветовал воздержаться от алкоголя в полёте и напомнил, что во время рейсов увеличивается риск обострения хронических заболеваний.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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