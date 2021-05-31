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ЦСКА официально объявил о переходе Заболотного из "Сочи"

Ранее о его уходе из стана южан заявлял владелец команды Борис Ротенберг.

31 мая, 08:21
<p>Фото © ПФК ЦСКА</p>

Фото © ПФК ЦСКА

Московский ЦСКА официально объявил о переходе нападающего Антона Заболотного, который ранее выступал за "Сочи".

В составе армейцев он будет выступать под номером 91, а соглашение с Заболотным рассчитано на три года. Также отметим, что форвард является воспитанником академии ЦСКА, а саму команду он покинул в 2012 году.

Нападающий Антон Заболотный переходит из "Сочи" в ЦСКА

Нападающий Антон Заболотный переходит из "Сочи" в ЦСКА

Добавим, что в прошлом сезоне Антон Заболотный забил десять голов и был вызван в национальную сборную для подготовки к Евро-2020.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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