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ФСБ показала масштабную спецоперацию против нелегальных торговцев оружием

Из незаконного оборота было изъято 385 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.

31 мая, 08:30

Масштабная спецоперация по изъятию оружия. Видео © ФСБ России

ФСБ России в ходе масштабной спецоперации разоблачила в 25 субъектах страны 96 подпольных оружейников. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

В ходе операции было изъято 385 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. В их числе три пулемёта, 45 автоматов, девять пистолетов-пулемётов, 240 пистолетов и револьверов, 88 карабинов, винтовок и ружей, семь самодельных взрывных устройств, 21 артиллерийский боеприпас, 18 ручных гранат, более 93 тыс. патронов различного калибра, свыше 30 кг взрывчатых веществ, а также 36 приспособлений для бесшумной стрельбы.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия проводились в мае в Москве и республиках Алтай, Дагестан, Мордовия, Удмуртской Республике, а также в Краснодарском, Красноярском, Пермском и Приморском крае, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Иркутской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Ярославской и Еврейской автономной области.

В России за год пресекли деятельность 72 сотрудников и более 400 агентов иностранных спецслужб

В России за год пресекли деятельность 72 сотрудников и более 400 агентов иностранных спецслужб

"Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается", — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге трёх иностранцев, у которых изъяли более 60 килограммов кокаина. Таким образом правоохранители пресекли международный канал поставки наркотика в Россию.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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