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Адвокат россиянки Сапеги рассказал, когда ей будут предъявлены обвинения

Девушка уже неделю находится под стражей после того, как её вместе с Романом Протасевичем задержали в минском аэропорту.

31 мая, 08:19
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/sapega_sofia_/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sapega_sofia_</a></p>

Фото © Instagram / sapega_sofia_

Задержанной в Минске россиянке Софье Сапеге будет предъявлено обвинение сегодня после обеда. Об этом сообщил адвокат девушки Александр Филанович.

"Сегодня, 31 мая, в 12 часов будет рассмотрена жалоба на задержание Софьи. Также после обеда состоится предъявление ей обвинения ГСУ СК Республики Беларусь", — сказал он журналистам.

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Напомним, Софью Сапегу задержали 23 мая в минском аэропорту вместе с одним из основателей телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем. Это произошло после того, как от пилотов самолёта авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, потребовали приземлиться в Минске из-за угрозы взрыва. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. В чём именно подозревают девушку, он рассказать не смог, ссылаясь на подписку о неразглашении.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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