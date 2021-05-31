Адвокат россиянки Сапеги рассказал, когда ей будут предъявлены обвинения

"Сегодня, 31 мая, в 12 часов будет рассмотрена жалоба на задержание Софьи. Также после обеда состоится предъявление ей обвинения ГСУ СК Республики Беларусь", — сказал он журналистам.

Напомним, Софью Сапегу задержали 23 мая в минском аэропорту вместе с одним из основателей телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем. Это произошло после того, как от пилотов самолёта авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, потребовали приземлиться в Минске из-за угрозы взрыва. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. В чём именно подозревают девушку, он рассказать не смог, ссылаясь на подписку о неразглашении.