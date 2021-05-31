Из квартиры бывшего сотрудника ППС в Екатеринбурге, устроившего стрельбу вечером 30 мая, правоохранители изъяли карабин и более 70 патронов. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

"Сотрудники полиции обнаружили и изъяли в квартире, из которой велась стрельба, 26 гильз, карабин "Вепрь", 78 патронов калибра 7,62 миллиметра, пневматический пистолет "Иж", пневматическую винтовку "Иж", а также пустые бутылки от алкоголя", — сказал Горелых.

Кроме того, во дворе дома, где проходила стрельба, было обнаружено ещё 47 гильз от охотничьего карабина.