Карабин, пневматика и много патронов: Стал известен арсенал екатеринбургского стрелка
Кроме того, правоохранители обнаружили более 70 гильз в квартире и во дворе его дома.
Фото © СКР по Свердловской области
Из квартиры бывшего сотрудника ППС в Екатеринбурге, устроившего стрельбу вечером 30 мая, правоохранители изъяли карабин и более 70 патронов. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"Сотрудники полиции обнаружили и изъяли в квартире, из которой велась стрельба, 26 гильз, карабин "Вепрь", 78 патронов калибра 7,62 миллиметра, пневматический пистолет "Иж", пневматическую винтовку "Иж", а также пустые бутылки от алкоголя", — сказал Горелых.
Кроме того, во дворе дома, где проходила стрельба, было обнаружено ещё 47 гильз от охотничьего карабина.
Напомним, накануне вечером бывший сотрудник ППС открыл огонь с балкона своей квартиры. Пострадали девятилетняя девочка и сотрудник правоохранительных органов. Задерживать стрелка пришлось штурмом. Следственный комитет показал кадры задержания. Против Болкова возбуждено уголовное дело. Ребёнок, которому пуля угодила в живот, сейчас остаётся в тяжёлом состоянии. Девочку прооперировали и направили в реанимационное отделение. Раненого росгвардейца уже отпустили из больницы домой.
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