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Карабин, пневматика и много патронов: Стал известен арсенал екатеринбургского стрелка

Кроме того, правоохранители обнаружили более 70 гильз в квартире и во дворе его дома.

31 мая, 08:12
<p>Фото © <a href="https://sverdlovsk.sledcom.ru/Novosti/item/1574999/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СКР по Свердловской области</a></p>

Фото © СКР по Свердловской области

Из квартиры бывшего сотрудника ППС в Екатеринбурге, устроившего стрельбу вечером 30 мая, правоохранители изъяли карабин и более 70 патронов. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

"Сотрудники полиции обнаружили и изъяли в квартире, из которой велась стрельба, 26 гильз, карабин "Вепрь", 78 патронов калибра 7,62 миллиметра, пневматический пистолет "Иж", пневматическую винтовку "Иж", а также пустые бутылки от алкоголя", — сказал Горелых.

Кроме того, во дворе дома, где проходила стрельба, было обнаружено ещё 47 гильз от охотничьего карабина.

  • Фото © СКР по Свердловской области
    Фото © СКР по Свердловской области
  • Фото © СКР по Свердловской области
    Фото © СКР по Свердловской области

Фото © СКР по Свердловской области

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Напомним, накануне вечером бывший сотрудник ППС открыл огонь с балкона своей квартиры. Пострадали девятилетняя девочка и сотрудник правоохранительных органов. Задерживать стрелка пришлось штурмом. Следственный комитет показал кадры задержания. Против Болкова возбуждено уголовное дело. Ребёнок, которому пуля угодила в живот, сейчас остаётся в тяжёлом состоянии. Девочку прооперировали и направили в реанимационное отделение. Раненого росгвардейца уже отпустили из больницы домой.

Екатеринбургского стрелка уволили из органов после черепно-мозговой травмы

Екатеринбургского стрелка уволили из органов после черепно-мозговой травмы

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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