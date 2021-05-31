В России стартовал основной этап сдачи ЕГЭ

В первый день ЕГЭ по трём предметам будет суммарно сдавать около 184 тысяч выпускников российских школ. Для проведения экзаменов планируется задействовать более 3,7 тысячи экзаменационных пунктов.

Сдавать ЕГЭ по русскому языку будут два дня — 3 и 4 июня. Профильную математику — 7 июня. 11 июня выпускники сдают историю и физику, 15-го — обществознание, 18-го — биологию и письменную часть по иностранным языкам, 21 и 22 июня — устный иняз. ЕГЭ по информатике, который в 2021 году выпускники впервые будут сдавать на компьютерах, также разделён на два дня: 24 и 25 июня. 28, 29 июня и 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ. В дополнительный период экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день — 17 июля.