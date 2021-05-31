В России стартовал основной этап сдачи ЕГЭ
Всего в этом году единый госэкзамен будет сдавать более 724 тысяч выпускников.
Фото © ТАСС / Смитюк Юрий
В понедельник, 31 мая, российские выпускники 11-х классов приступили к сдаче ЕГЭ. В этот день пройдут экзамены по литературе, географии и химии, рассказали в Рособрнадзоре.
В первый день ЕГЭ по трём предметам будет суммарно сдавать около 184 тысяч выпускников российских школ. Для проведения экзаменов планируется задействовать более 3,7 тысячи экзаменационных пунктов.
Сдавать ЕГЭ по русскому языку будут два дня — 3 и 4 июня. Профильную математику — 7 июня. 11 июня выпускники сдают историю и физику, 15-го — обществознание, 18-го — биологию и письменную часть по иностранным языкам, 21 и 22 июня — устный иняз. ЕГЭ по информатике, который в 2021 году выпускники впервые будут сдавать на компьютерах, также разделён на два дня: 24 и 25 июня. 28, 29 июня и 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ. В дополнительный период экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день — 17 июля.
Лента новостей
"Одуванчики везде летят": Глава Башкирии раскритиковал коммунальщиков и потребовал "встряхнуть" руководителя ЖКХ
сегодня в 07:58
Тела пролежали в квартире месяц: Семью из четырёх человек нашли мёртвой в подмосковном Щёлкове, под подозрением отец
сегодня в 07:54
Раненную экс-пэпээсником в Екатеринбурге девочку ввели в искусственную кому
сегодня в 07:43
Комментариев: 0