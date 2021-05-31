В одной из квартир подмосковного города Щёлкова правоохранители обнаружили трупы мужчины, женщины и двух девочек. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, по версии следствия, глава семейства Фируз Ё. мог убить всю семью и покончить с собой во время конфликта.

Вечером 30 мая в отдел полиции обратился житель дома в микрорайоне Богородский и сообщил, что почувствовал трупный запах из квартиры на десятом этаже. Прибывшие на место правоохранители вскрыли дверь, которая была закрыта на щеколду изнутри, и обнаружили тела 42-летнего мужчины, а также 40-летней женщины и двух девочек 11 и 17 лет, на которых были колото-резаные раны в районе грудной клетки. При этом на теле мужчине следов повреждений не было, что и натолкнуло следователей на мысль о том, что он учинил расправу над семьёй.

По словам собеседника Лайфа, мужчина был любителем ставок на спорт, что и могло привести к конфликту с супругой. Предварительно, во время очередной ссоры он убил сначала её, затем детей и мог покончить с собой. Большинство родственников погибших проживают в Таджикистане, а в России находится лишь племянник жены, поэтому искать их не торопились. В таком состоянии трупы могли пролежать в квартире с 22–26 апреля.

Тела отправили в морг для установления причин смерти. С места преступления изъяли системный блок, ноутбук, мобильные телефоны, тетради, окурки, ключи от квартиры и смывы вещества бурого цвета. В Следственном комитете нам сообщил о возбуждении уголовного дела по статье "Убийство". Устанавливаются обстоятельства произошедшего.