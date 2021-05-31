Вице-премьер РФ рассказал, как металлурги "нахлобучили" государство на 100 млрд рублей

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российские металлургические компании "нахлобучили" государство и госбюджет на 100 миллиардов рублей. Такое заявление он сделал в беседе с РБК. По его словам, произошло это во время пандемии коронавируса в прошлом году на фоне увеличения цен на мировом рынке.

"Металлурги нас (государство. — Прим. Лайфа), извините за это слово, нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 миллиардов рублей", — сказал Белоусов.

При этом вице-премьер уточнил, что компании вернут государству эти деньги в виде налогов, однако единственная сложность заключается в том, продолжил Белоусов, что пока в России не существует механизма изъятия сверхдоходов металлургических предприятий. Вполне возможно, что в скором времени он появится, добавил вице-премьер.