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Вице-премьер РФ рассказал, как металлурги "нахлобучили" государство на 100 млрд рублей

Пока в стране нет механизма изъятия сверхдоходов, однако в скором времени он может появиться, отметил Белоусов.

31 мая, 07:36
<p>Фото © ТАСС / Евгений Разумный</p>

Фото © ТАСС / Евгений Разумный

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российские металлургические компании "нахлобучили" государство и госбюджет на 100 миллиардов рублей. Такое заявление он сделал в беседе с РБК. По его словам, произошло это во время пандемии коронавируса в прошлом году на фоне увеличения цен на мировом рынке.

"Металлурги нас (государство. — Прим. Лайфа), извините за это слово, нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 миллиардов рублей", — сказал Белоусов.

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При этом вице-премьер уточнил, что компании вернут государству эти деньги в виде налогов, однако единственная сложность заключается в том, продолжил Белоусов, что пока в России не существует механизма изъятия сверхдоходов металлургических предприятий. Вполне возможно, что в скором времени он появится, добавил вице-премьер.

Ранее Лайф сообщал, что в Минпромторге предложили направить налоги от сверхдоходов металлургов на социально значимые направления, в том числе госстроительство.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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