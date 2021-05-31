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Видеорегистратор снял страшное ДТП с четырьмя погибшими под Нижним Новгородом

В результате аварии ещё трое пострадали, включая двоих детей.

31 мая, 07:28

ДТП с четырьмя погибшими под Нижним Новгородом. Видео © VK / typical_nn

Унёсшее жизни четырёх человек страшное ДТП на 42-м километре трассы Нижний Новгород — Киров попало на видеорегистратор. На кадрах виден момент столкновения внедорожника с легковым автомобилем, в результате чего обе машины вылетели с дороги.

Водитель внедорожника, предположительно, потерял управление, из-за чего машина выехала на встречную полосу и лоб в лоб врезалась в едущий по ней автомобиль. В результате сильнейшего столкновения обе машины превратились в груды искорёженного металла. Трагический инцидент произошёл в воскресенье, 30 мая. В результате погибло 4 человека, а ещё трое, включая двух детей, были ранены.

Бойцы Росгвардии на служебной машине сбили двоих детей на пешеходном переходе

Бойцы Росгвардии на служебной машине сбили двоих детей на пешеходном переходе

Ранее три человека стали жертвами страшного ДТП с каршерингом в Самаре. Там водитель протаранил скорую и влетел в дом.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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