Видеорегистратор снял страшное ДТП с четырьмя погибшими под Нижним Новгородом

Унёсшее жизни четырёх человек страшное ДТП на 42-м километре трассы Нижний Новгород — Киров попало на видеорегистратор. На кадрах виден момент столкновения внедорожника с легковым автомобилем, в результате чего обе машины вылетели с дороги.

Водитель внедорожника, предположительно, потерял управление, из-за чего машина выехала на встречную полосу и лоб в лоб врезалась в едущий по ней автомобиль. В результате сильнейшего столкновения обе машины превратились в груды искорёженного металла. Трагический инцидент произошёл в воскресенье, 30 мая. В результате погибло 4 человека, а ещё трое, включая двух детей, были ранены.