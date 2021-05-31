Полуторагодовалая девочка упала в бак с хлоркой в детсаду на Сахалине

В одном из детских садов Сахалина полуторагодовалый ребёнок угодил в ёмкость с дезинфицирующим раствором. Об этом сообщает издание Sakhalin.info.

Инцидент произошёл сегодня утром в посёлке Ноглики. Ребёнку на месте была оказана первая помощь, после чего девочку отвезли в районное медучреждение. Позже вертолёт санавиации доставит её в областную детскую больницу.

"Ребёнок в сознании, находится в ногликской ЦРБ вместе с мамой. Несмотря на положительную динамику, решено госпитализировать его в детскую областную больницу для дальнейшего наблюдения и лечения. Транспортировка будет осуществляться вертолётом санавиации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что девочка, перегнувшись через край ведра, опрокинулась в раствор, частично пролив его. В этот момент её поймал сотрудник детсада. В ситуацию уже вмешалась прокуратура, в которой организовали проверку по факту инцидента.