В Гамбурге в офисном здании прогремел взрыв

Утром 31 мая в одном из офисных зданий в районе Бармбек в Гамбурге прогремел взрыв. Об этом сообщили журналистам в полиции города.

В результате инцидента здание частично обрушилось. Также сообщается, что власти города остановили движение на близлежащей Гамбургерштрассе. Что стало причиной взрыва, пока не известно. В данный момент на месте происшествия работают сотрудники службы спасения. Сообщается об одном пострадавшем.

Фото © Twitter / Lars Ebner