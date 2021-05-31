В Гамбурге в офисном здании прогремел взрыв
На месте работают спасатели. Сообщается об одном пострадавшем.
Утром 31 мая в одном из офисных зданий в районе Бармбек в Гамбурге прогремел взрыв. Об этом сообщили журналистам в полиции города.
В результате инцидента здание частично обрушилось. Также сообщается, что власти города остановили движение на близлежащей Гамбургерштрассе. Что стало причиной взрыва, пока не известно. В данный момент на месте происшествия работают сотрудники службы спасения. Сообщается об одном пострадавшем.
Ранее четыре человека погибли и 13 пострадали при взрыве университетского автобуса в Афганистане. Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за атаку.
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