Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Гамбурге в офисном здании прогремел взрыв

На месте работают спасатели. Сообщается об одном пострадавшем.

31 мая, 07:34
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/EbnerFoto/status/1399231354433331202?s=20" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Lars Ebner</a></p>

Фото © Twitter / Lars Ebner

Утром 31 мая в одном из офисных зданий в районе Бармбек в Гамбурге прогремел взрыв. Об этом сообщили журналистам в полиции города.

В результате инцидента здание частично обрушилось. Также сообщается, что власти города остановили движение на близлежащей Гамбургерштрассе. Что стало причиной взрыва, пока не известно. В данный момент на месте происшествия работают сотрудники службы спасения. Сообщается об одном пострадавшем.

Фото © Twitter / Lars Ebner

Фото © Twitter / Lars Ebner

Трое россиян погибли в результате взрыва в ЦАР

Трое россиян погибли в результате взрыва в ЦАР

Ранее четыре человека погибли и 13 пострадали при взрыве университетского автобуса в Афганистане. Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за атаку.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1