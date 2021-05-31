Раненную экс-пэпээсником в Екатеринбурге девочку ввели в искусственную кому
Пуля прошла сквозь кишечник, в результате чего ребёнок потерял много крови.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Медики были вынуждены ввести в искусственную кому девочку, которую ранил бывший сотрудник ППС Сергей Болков, открывший огонь из окна своей квартиры в Екатеринбурге. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, пуля прошла сквозь кишечник, задев при этом позвонки, что привело к оскольчатому перелому и вызвало большую кровопотерю. Врачи оценивают состояние ребёнка как очень тяжёлое.
Напомним, 30 мая бывший сотрудник ППС открыл огонь с балкона своей квартиры в Екатеринбурге. Пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. Задерживать стрелка пришлось штурмом. Следственный комитет показал кадры задержания. Против Болкова возбуждено уголовное дело.
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