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Раненную экс-пэпээсником в Екатеринбурге девочку ввели в искусственную кому

Пуля прошла сквозь кишечник, в результате чего ребёнок потерял много крови.

31 мая, 07:43
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Медики были вынуждены ввести в искусственную кому девочку, которую ранил бывший сотрудник ППС Сергей Болков, открывший огонь из окна своей квартиры в Екатеринбурге. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, пуля прошла сквозь кишечник, задев при этом позвонки, что привело к оскольчатому перелому и вызвало большую кровопотерю. Врачи оценивают состояние ребёнка как очень тяжёлое.

Напомним, 30 мая бывший сотрудник ППС открыл огонь с балкона своей квартиры в Екатеринбурге. Пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. Задерживать стрелка пришлось штурмом. Следственный комитет показал кадры задержания. Против Болкова возбуждено уголовное дело.

"Хочу изменить жизнь": Стрелок из Екатеринбурга оказался завсегдатаем сайтов знакомств и ненавистником грубости

"Хочу изменить жизнь": Стрелок из Екатеринбурга оказался завсегдатаем сайтов знакомств и ненавистником грубости

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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