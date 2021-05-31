"Одуванчики везде летят": Глава Башкирии раскритиковал коммунальщиков и потребовал "встряхнуть" руководителя ЖКХ
Причиной этого стала пыль, а также разлетающиеся по Уфе семена одуванчиков, которые не спешили убирать.
Радий Хабиров. Фото © Правительство Республики Башкортостан
Глава Башкирии Радий Хабиров остался недоволен работой коммунальщиков в Уфе и потребовал устранить нарушения в течение недели. Кроме того, новый руководитель жилищно-коммунального хозяйства, назначенный только десять дней назад, может лишиться работы из-за произошедшего.
"Скажем так, я хочу выразить своё крайнее неудовольствие тем, как осуществляется уборка Уфы. Ваш новый руководитель, который пришёл, по ЖКХ, я думаю, что он ещё неделю поработает и будет искать другое место работы", — сказал Хабиров на совещании республиканского правительства.
Он потребовал от мэра города Сергея Грекова "встряхнуть" главу ЖКХ Марата Гайфуллина, чтобы тот начал работать. Недовольства главы региона вызвала пыль, остатки строительного мусора, брошенные машины и пыльца от одуванчиков, которая разлетается по улицам города. Он поручил за неделю убрать все недоработки и пообещал, что лично проверит качество выполненных поручений.
"Довели до того, что весь вегетационный период прошёл, что одуванчики везде летят. А это аллерген сильнейший, дети страдают", — добавил Хабиров.
По словам руководителя республики, добиться абсолютной чистоты улиц четырёхмиллионного города возможно, просто для этого "людей надо перенаправить".
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