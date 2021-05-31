Заявление вице-премьера РФ Белоусова обрушило акции металлургических компаний
По словам замглавы кабмина, представители отрасли "нахлобучили" государство на 100 млрд рублей.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
На фоне заявления первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова на Московской бирже на 1–3% снизилась стоимость акций компаний ММК, НЛМК и "Норникель". Также 6% потеряли акции "Северстали". Об этом свидетельствуют данные торгов на 10:03 мск.
К этому времени акции ММК упали на 1,93% — до 61,82 рубля за бумагу, акции НЛМК подешевели до 259,08 рубля за бумагу (-1,69%), акции "Норникеля" — до 26 220 рублей за бумагу (-3,37%). Стоимость акций "Северстали" снизилась до 1652 рублей за бумагу (-6,09%).
Ранее индекс Мосбиржи обновил исторический максимум. Он составил 3703,06 пункта (+0,55%), что является новым достижением.
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