Заявление вице-премьера РФ Белоусова обрушило акции металлургических компаний

На фоне заявления первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова на Московской бирже на 1–3% снизилась стоимость акций компаний ММК, НЛМК и "Норникель". Также 6% потеряли акции "Северстали". Об этом свидетельствуют данные торгов на 10:03 мск.

К этому времени акции ММК упали на 1,93% — до 61,82 рубля за бумагу, акции НЛМК подешевели до 259,08 рубля за бумагу (-1,69%), акции "Норникеля" — до 26 220 рублей за бумагу (-3,37%). Стоимость акций "Северстали" снизилась до 1652 рублей за бумагу (-6,09%).