В Воронеже взрослая пара оттаскала парня по двору и порвала футболку. Видео © Telegram-канал "Воронеж №1"

В Воронеже взрослые мужчина и женщина напали на подростка и оттаскали его возле подъезда якобы за то, что тот хотел попить воды во время полива газона. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, сообщает издание "Моё онлайн".

Всё произошло на улице Острогожской. На кадрах видно, что пара подходит к школьнику, сначала между ними происходит словесная перепалка, а затем начинается потасовка. Мужчина хватает парня за футболку и буквально тащит его по двору. В это время мальчик пытается вырваться, отмахивается и попадает в челюсть женщине. После этого вся толпа заходит в подъезд, где к ней присоединяется ещё один мужчина, который пытается выяснить причины конфликта. На уговоры прохожих отпустить школьника парочка никак не реагирует. Вновь выйдя на улицу, парень потребовал вызвать полицию и попытался убежать, в этот момент мужчина повалил его на скамейку и почти стянул уже порванную футболку.

Сейчас в этой ситуации разбираются правоохранители. Мать 13-летнего парня утверждает, что мужчина с супругой были пьяны. Она также представила справку от травматолога, который зафиксировал у школьника ушибы, ссадины и сотрясение головного мозга. Взрослые участники конфликта настаивают на том, что мальчик ударил женщину.

При этом некоторые жильцы встали на защиту нападавших, заметив, что дети в районе ведут себя отвратительно. Другие же уверены, что подобные действия в отношении несовершеннолетнего были неприемлемыми.