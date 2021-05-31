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"За что? Я же по машинам": МВД показало видео штурма квартиры и задержания екатеринбургского стрелка

Закованный в наручники пьяный мужчина недоумевал, чем заслужил столь агрессивное отношение к себе.

31 мая, 09:01

Момент задержания екатеринбургского стрелка. Видео © ГУ МВД РФ по Свердловской области

Екатеринбургская полиция показала видео с моментом задержания бывшего сотрудника ППС, устроившего стрельбу со своего балкона.

На кадрах слышен сам момент штурма, когда бойцы СОБРа ворвались в квартиру к стрелку. При этом уже через несколько минут закованный в наручники Сергей Болков недоумевал, чем заслужил такое жёсткое задержание.

"За что? Я же по машинам стрелял", — с трудом выговорил Болков.

"Сдохни": Задержанного стрелка из Екатеринбурга увезли на допрос под проклятия соседей

"Сдохни": Задержанного стрелка из Екатеринбурга увезли на допрос под проклятия соседей

Как сообщал Лайф, бывший сотрудник ППС открыл огонь из окна своей квартиры накануне вечером. Пострадали девятилетняя девочка и сотрудник правоохранительных органов. Ребёнка с огнестрельным ранением в живот госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии, после операции девочка введена в искусственную кому. Мужчина же получил ранение в ногу, сегодня его отпустили из больницы. Задерживать стрелка пришлось штурмом. Против Болкова возбуждено уголовное дело.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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