"За что? Я же по машинам": МВД показало видео штурма квартиры и задержания екатеринбургского стрелка
Закованный в наручники пьяный мужчина недоумевал, чем заслужил столь агрессивное отношение к себе.
Момент задержания екатеринбургского стрелка. Видео © ГУ МВД РФ по Свердловской области
Екатеринбургская полиция показала видео с моментом задержания бывшего сотрудника ППС, устроившего стрельбу со своего балкона.
На кадрах слышен сам момент штурма, когда бойцы СОБРа ворвались в квартиру к стрелку. При этом уже через несколько минут закованный в наручники Сергей Болков недоумевал, чем заслужил такое жёсткое задержание.
"За что? Я же по машинам стрелял", — с трудом выговорил Болков.
Как сообщал Лайф, бывший сотрудник ППС открыл огонь из окна своей квартиры накануне вечером. Пострадали девятилетняя девочка и сотрудник правоохранительных органов. Ребёнка с огнестрельным ранением в живот госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии, после операции девочка введена в искусственную кому. Мужчина же получил ранение в ногу, сегодня его отпустили из больницы. Задерживать стрелка пришлось штурмом. Против Болкова возбуждено уголовное дело.
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