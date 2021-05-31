Самолёт Ryanair экстренно сел в Берлине из-за сообщения об угрозе взрыва

Борт Ryanair, который летел в Польшу, был вынужден сесть в Берлине из-за сообщения о "возможной угрозе безопасности" на борту. Пассажиры, летевшие на нём, продолжили свой путь на другом самолёте, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление авиакомпании.

Лайнер летел по маршруту из Дублина в Краков. В авиакомпании пояснили, что экипаж получил предупреждение от диспетчеров о "возможной угрозе безопасности" на борту. После семичасовой задержки пассажиры вылетели в Краков на запасном самолёте. Согласно имеющимся данным, ничего подозрительного на борту самолёта в итоге обнаружено не было.