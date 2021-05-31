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Самолёт Ryanair экстренно сел в Берлине из-за сообщения об угрозе взрыва

Экипаж лайнера получил предупреждение от диспетчеров из Германии.

31 мая, 08:58
<p>Фото © Getty Images / Christophe Gateau / picture alliance</p>

Фото © Getty Images / Christophe Gateau / picture alliance

Борт Ryanair, который летел в Польшу, был вынужден сесть в Берлине из-за сообщения о "возможной угрозе безопасности" на борту. Пассажиры, летевшие на нём, продолжили свой путь на другом самолёте, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление авиакомпании.

Лайнер летел по маршруту из Дублина в Краков. В авиакомпании пояснили, что экипаж получил предупреждение от диспетчеров о "возможной угрозе безопасности" на борту. После семичасовой задержки пассажиры вылетели в Краков на запасном самолёте. Согласно имеющимся данным, ничего подозрительного на борту самолёта в итоге обнаружено не было.

В Минтрансе Белоруссии рассказали, почему самолёт Ryanair приземлился именно в Минске

В Минтрансе Белоруссии рассказали, почему самолёт Ryanair приземлился именно в Минске

Напомним, ранее Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. Между первым сообщением из столичной воздушной гавани и решением об экстренной посадке самолёта из-за минирования прошло 28 минут. Диспетчер аэропорта Минска сообщил пилоту Ryanair о минировании самолёта и рекомендовал ему совершить посадку именно в столице Белоруссии.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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