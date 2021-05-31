В сборной России не обнаружили положительных тестов на коронавирус

У футболистов и тренеров сборной России по футболу, которая продолжает подготовку к чемпионату Европы, не обнаружили положительных тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба национальной команды.

"30 мая игроки и тренеры сборной сдали тесты ПЦР сотрудникам лаборатории, аккредитованной УЕФА. Сегодня стали известны результаты: все тесты отрицательные. Во второй половине дня команда в полном составе вылетит в Польшу", — говорится в сообщении.

Кроме того, десять игроков команды Станислава Черчесова утром 31 мая прошли допинг-контроль. Как отметили в сборной, всё прошло в плановом режиме.