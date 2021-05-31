В сборной России не обнаружили положительных тестов на коронавирус
В ближайшее время команда вылетит из Австрии в Польшу, где проведёт первый товарищеский матч перед стартом Евро-2020.
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У футболистов и тренеров сборной России по футболу, которая продолжает подготовку к чемпионату Европы, не обнаружили положительных тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба национальной команды.
"30 мая игроки и тренеры сборной сдали тесты ПЦР сотрудникам лаборатории, аккредитованной УЕФА. Сегодня стали известны результаты: все тесты отрицательные. Во второй половине дня команда в полном составе вылетит в Польшу", — говорится в сообщении.
Кроме того, десять игроков команды Станислава Черчесова утром 31 мая прошли допинг-контроль. Как отметили в сборной, всё прошло в плановом режиме.
Напомним, сборная России продолжает подготовку к Евро-2020. Впереди у подопечных Станислава Черчесова контрольные матчи с Польшей и Болгарией, а уже 12 июня наша команда сыграет первый матч на турнире против сборной Бельгии.
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