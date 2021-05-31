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Суд арестовал екатеринбургского стрелка Болкова

Перед началом заседания он извинился перед пострадавшими и подтвердил, что знает о подстреленной им девочке, которая находится в тяжёлом состоянии и введена в искусственную кому.

31 мая, 12:37

Фото © LIFE

Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца бывшего сотрудника ППС Сергея Болкова, который 30 мая устроил стрельбу по людям из окна квартиры.

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"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца — до 29 июля", — огласил решение судья.

Ранее перед началом заседания екатеринбургский стрелок извинился перед пострадавшими и подтвердил, что знает о подстреленной им девочке, которая находится в тяжёлом состоянии и введена в искусственную кому.

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Напомним, бывший сотрудник ППС открыл огонь из окна своей квартиры накануне вечером. Пострадали девятилетняя девочка и сотрудник правоохранительных органов. Ребёнка с огнестрельным ранением в живот госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии, после операции девочка введена в искусственную кому. Мужчина же получил ранение в ногу, сегодня его выписали из больницы. Задерживать стрелка пришлось штурмом. Против Болкова возбуждено уголовное дело. Лайф писал, что из его квартиры правоохранители изъяли карабин и более 70 патронов.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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