Суд арестовал екатеринбургского стрелка Болкова
Перед началом заседания он извинился перед пострадавшими и подтвердил, что знает о подстреленной им девочке, которая находится в тяжёлом состоянии и введена в искусственную кому.
Фото © LIFE
Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца бывшего сотрудника ППС Сергея Болкова, который 30 мая устроил стрельбу по людям из окна квартиры.
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"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца — до 29 июля", — огласил решение судья.
Ранее перед началом заседания екатеринбургский стрелок извинился перед пострадавшими и подтвердил, что знает о подстреленной им девочке, которая находится в тяжёлом состоянии и введена в искусственную кому.
Напомним, бывший сотрудник ППС открыл огонь из окна своей квартиры накануне вечером. Пострадали девятилетняя девочка и сотрудник правоохранительных органов. Ребёнка с огнестрельным ранением в живот госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии, после операции девочка введена в искусственную кому. Мужчина же получил ранение в ногу, сегодня его выписали из больницы. Задерживать стрелка пришлось штурмом. Против Болкова возбуждено уголовное дело. Лайф писал, что из его квартиры правоохранители изъяли карабин и более 70 патронов.
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