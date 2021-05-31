Минобороны создаст управление для работы с искусственным интеллектом

Минобороны РФ до начала декабря планирует сформировать управление по работе с искусственным интеллектом. Об этом сообщил член Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ Михаил Осыко.

"Могу сказать, что Минобороны приняло решение о создании управления по искусственному интеллекту. Все эти мероприятия должны быть завершены к 1 декабря текущего года", — сказал он на форуме "Интеллект машин и механизмов", который проходит в Севастополе.

Осыко заметил, что со следующего года в министерстве будет отдельно функционировать заказчик по тематике искусственного интеллекта.