Минобороны создаст управление для работы с искусственным интеллектом
Оно будет сформировано к концу текущего года, а уже в следующем начнёт функционировать.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Минобороны РФ до начала декабря планирует сформировать управление по работе с искусственным интеллектом. Об этом сообщил член Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ Михаил Осыко.
"Могу сказать, что Минобороны приняло решение о создании управления по искусственному интеллекту. Все эти мероприятия должны быть завершены к 1 декабря текущего года", — сказал он на форуме "Интеллект машин и механизмов", который проходит в Севастополе.
Осыко заметил, что со следующего года в министерстве будет отдельно функционировать заказчик по тематике искусственного интеллекта.
Ранее была названа дата создания российского робота для работы в открытом космосе. Он будет функционировать в режиме аватара, копируя движения оператора в специальном костюме, находящегося на МКС.
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