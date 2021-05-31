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Минобороны создаст управление для работы с искусственным интеллектом

Оно будет сформировано к концу текущего года, а уже в следующем начнёт функционировать.

31 мая, 12:21
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Минобороны РФ до начала декабря планирует сформировать управление по работе с искусственным интеллектом. Об этом сообщил член Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ Михаил Осыко.

"Могу сказать, что Минобороны приняло решение о создании управления по искусственному интеллекту. Все эти мероприятия должны быть завершены к 1 декабря текущего года", — сказал он на форуме "Интеллект машин и механизмов", который проходит в Севастополе.

Осыко заметил, что со следующего года в министерстве будет отдельно функционировать заказчик по тематике искусственного интеллекта.

Шойгу: В России начали серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом

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Ранее была названа дата создания российского робота для работы в открытом космосе. Он будет функционировать в режиме аватара, копируя движения оператора в специальном костюме, находящегося на МКС.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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