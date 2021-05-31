Лавров раскритиковал Запад за открытое вмешательство в суверенные дела России и её союзников
По его словам, Москва готова к нормализации отношений с иностранными коллегами, но без каких-либо ультиматумов и односторонних предварительных условий.
Фото © Kremlin.ru
Западные страны продолжают практиковать открытое вмешательство во внутренние дела России и её стратегических партнёров, пренебрегая универсальными принципами международного права. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, открывая конференцию, посвящённую отношениям России и ЕС.
"В целом происходит открытое вмешательство во внутренние дела России и союзных нам государств. Видимо, так и должен выглядеть тот самый порядок, основанный на правилах, на который Запад всё больше и больше хочет опираться, отходя от универсальных норм международного права", — рассуждает министр.
Кроме того, по словам Лаврова, удивляет пассивность Брюсселя на фоне слома США режимов контроля над вооружениями.
"Нам придётся отвечать": В Госдуме осудили главу Европарламента за призыв ужесточить антироссийские санкции
"Удивляет пассивная реакция Евросоюза на последовательное разрушение по вине США режимов контроля над вооружениями", — сказал он.
Ранее Лавров вновь подтвердил готовность России налаживать отношения с ЕС, подчеркнув, что этого можно будет добиться лишь на основе равноправия и взаимного уважения государств. Постпред РФ в ЕС также заявил о готовности восстановить прежние формы диалога с Европой. Владимир Чижов подчеркнул, что принципы, которые лежат в основе отношений, неизменны — взаимное уважение, обоюдный учёт интересов, равноправие и совместная ответственность за будущее.
На днях и президент Австрии призвал Евросоюз к поддержанию диалога с Россией. Политик напомнил, что исторически у Вены и Москвы складывались хорошие отношения, и указал, что "сдаваться никогда нельзя".
Комментариев: 0