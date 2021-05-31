Лавров раскритиковал Запад за открытое вмешательство в суверенные дела России и её союзников

Западные страны продолжают практиковать открытое вмешательство во внутренние дела России и её стратегических партнёров, пренебрегая универсальными принципами международного права. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, открывая конференцию, посвящённую отношениям России и ЕС.

"В целом происходит открытое вмешательство во внутренние дела России и союзных нам государств. Видимо, так и должен выглядеть тот самый порядок, основанный на правилах, на который Запад всё больше и больше хочет опираться, отходя от универсальных норм международного права", — рассуждает министр.

Кроме того, по словам Лаврова, удивляет пассивность Брюсселя на фоне слома США режимов контроля над вооружениями.

"Удивляет пассивная реакция Евросоюза на последовательное разрушение по вине США режимов контроля над вооружениями", — сказал он.

Ранее Лавров вновь подтвердил готовность России налаживать отношения с ЕС, подчеркнув, что этого можно будет добиться лишь на основе равноправия и взаимного уважения государств. Постпред РФ в ЕС также заявил о готовности восстановить прежние формы диалога с Европой. Владимир Чижов подчеркнул, что принципы, которые лежат в основе отношений, неизменны — взаимное уважение, обоюдный учёт интересов, равноправие и совместная ответственность за будущее.