В Подмосковье бабушка умерла из-за взорвавшегося кипятильника
Пожилую женщину привезли в больницу с 40% ожогов конечностей в тяжёлом состоянии.
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Жительница посёлка Александровка в Подольском районе Московской области попала в одну из подмосковных больниц после того, как получила ожоги от взорвавшегося кипятильника. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает kp.ru.
Светлана была в сознании и смогла рассказать, что пыталась заварить себе чай, когда бытовой прибор взорвался. 86-летняя бабушка получила 40% ожогов конечностей и находилась в тяжёлом состоянии. Несколько дней врачи пытались спасти её жизнь, однако спустя четверо суток пострадавшая умерла в реанимации.
Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают причины взрыва бытового прибора.
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