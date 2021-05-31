Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Подмосковье бабушка умерла из-за взорвавшегося кипятильника

Пожилую женщину привезли в больницу с 40% ожогов конечностей в тяжёлом состоянии.

31 мая, 11:53
<p>Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA.JPG" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Xxxl</a></p>

Фото © Wikipedia / Xxxl

Жительница посёлка Александровка в Подольском районе Московской области попала в одну из подмосковных больниц после того, как получила ожоги от взорвавшегося кипятильника. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает kp.ru.

Светлана была в сознании и смогла рассказать, что пыталась заварить себе чай, когда бытовой прибор взорвался. 86-летняя бабушка получила 40% ожогов конечностей и находилась в тяжёлом состоянии. Несколько дней врачи пытались спасти её жизнь, однако спустя четверо суток пострадавшая умерла в реанимации.

Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают причины взрыва бытового прибора.

Клиентка солярия обнаружила в работающей капсуле для загара тело женщины

Клиентка солярия обнаружила в работающей капсуле для загара тело женщины

Ранее Лайф рассказывал о смерти 34-летнего бегуна из Калининграда, у которого остановилось сердце из-за образовавшегося тромба во время полумарафона.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1