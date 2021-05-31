В Подмосковье бабушка умерла из-за взорвавшегося кипятильника

Жительница посёлка Александровка в Подольском районе Московской области попала в одну из подмосковных больниц после того, как получила ожоги от взорвавшегося кипятильника. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает kp.ru.

Светлана была в сознании и смогла рассказать, что пыталась заварить себе чай, когда бытовой прибор взорвался. 86-летняя бабушка получила 40% ожогов конечностей и находилась в тяжёлом состоянии. Несколько дней врачи пытались спасти её жизнь, однако спустя четверо суток пострадавшая умерла в реанимации.

Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают причины взрыва бытового прибора.