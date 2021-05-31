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"Я очень раскаиваюсь": Екатеринбургский стрелок на суде извинился перед пострадавшими

Болков подтвердил, что знает о подстреленной девочке, которая находится в тяжёлом состоянии и введена в искусственную кому.

31 мая, 11:32

Екатеринбургский стрелок кивнул в ответ на вопрос, раскаивается ли он после содеянного. Видео © LIFE

Бывшего сотрудника ППС Сергея Болкова, который 30 мая устроил стрельбу по людям из окна квартиры в Екатеринбурге, доставили в суд. Ему сегодня изберут меру пресечения. Перед заседанием он коротко пообщался с журналистами и заявил, что раскаивается в содеянном и извиняется перед пострадавшими.

"Я очень раскаиваюсь", — сказал он на вопрос одной из корреспонденток и утвердительно кивнул.

Также он ответил на вопрос о том, хочет ли он извиниться перед пострадавшими, и показал, что знает о подстреленной девочке, которая находится в тяжёлом состоянии и введена в искусственную кому.

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Напомним, 30 мая бывший сотрудник ППС открыл огонь из окна своей квартиры. Пострадали девятилетняя девочка и сотрудник правоохранительных органов. Ребёнка с огнестрельным ранением в живот госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии, после операции девочка введена в искусственную кому. Мужчина же получил ранение в ногу, сегодня его отпустили из больницы. Задерживать стрелка пришлось штурмом. Против Болкова возбуждено уголовное дело.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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