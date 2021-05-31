Екатеринбургский стрелок кивнул в ответ на вопрос, раскаивается ли он после содеянного. Видео © LIFE

Бывшего сотрудника ППС Сергея Болкова, который 30 мая устроил стрельбу по людям из окна квартиры в Екатеринбурге, доставили в суд. Ему сегодня изберут меру пресечения. Перед заседанием он коротко пообщался с журналистами и заявил, что раскаивается в содеянном и извиняется перед пострадавшими.

"Я очень раскаиваюсь", — сказал он на вопрос одной из корреспонденток и утвердительно кивнул.