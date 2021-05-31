"Я очень раскаиваюсь": Екатеринбургский стрелок на суде извинился перед пострадавшими
Болков подтвердил, что знает о подстреленной девочке, которая находится в тяжёлом состоянии и введена в искусственную кому.
Екатеринбургский стрелок кивнул в ответ на вопрос, раскаивается ли он после содеянного. Видео © LIFE
Бывшего сотрудника ППС Сергея Болкова, который 30 мая устроил стрельбу по людям из окна квартиры в Екатеринбурге, доставили в суд. Ему сегодня изберут меру пресечения. Перед заседанием он коротко пообщался с журналистами и заявил, что раскаивается в содеянном и извиняется перед пострадавшими.
"Я очень раскаиваюсь", — сказал он на вопрос одной из корреспонденток и утвердительно кивнул.
Также он ответил на вопрос о том, хочет ли он извиниться перед пострадавшими, и показал, что знает о подстреленной девочке, которая находится в тяжёлом состоянии и введена в искусственную кому.
Напомним, 30 мая бывший сотрудник ППС открыл огонь из окна своей квартиры. Пострадали девятилетняя девочка и сотрудник правоохранительных органов. Ребёнка с огнестрельным ранением в живот госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии, после операции девочка введена в искусственную кому. Мужчина же получил ранение в ногу, сегодня его отпустили из больницы. Задерживать стрелка пришлось штурмом. Против Болкова возбуждено уголовное дело.
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