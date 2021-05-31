Суперлига подала в суд на УЕФА и ФИФА из-за нарушения правил конкуренции

Ранее коммерческий суд Мадрида передал в суд ЕС запрос о том, могут ли антимонопольные правила Евросоюза применяться к ведущим чиновникам УЕФА и ФИФА, а также были ли нарушены статьи о запрете монополий.

При этом из Суперлиги, которая развалилась через несколько дней после своего запуска, по-прежнему не выходят три клуба: "Ювентус", "Реал" и "Барселона". Несколько дней назад УЕФА возбудил против них дисциплинарные дела, а по данным СМИ, им может грозить дисквалификация из Лиги чемпионов.