Суперлига подала в суд на УЕФА и ФИФА из-за нарушения правил конкуренции
Из проекта, который провалился на старте, по-прежнему не выходят три клуба: "Реал", "Барселона" и "Ювентус".
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Суд Европейского союза зарегистрировал обращение футбольной Суперлиги к УЕФА и ФИФА из-за нарушения правил конкуренции. Об этом говорится в аккаунте суда в "Твиттере".
Ранее коммерческий суд Мадрида передал в суд ЕС запрос о том, могут ли антимонопольные правила Евросоюза применяться к ведущим чиновникам УЕФА и ФИФА, а также были ли нарушены статьи о запрете монополий.
При этом из Суперлиги, которая развалилась через несколько дней после своего запуска, по-прежнему не выходят три клуба: "Ювентус", "Реал" и "Барселона". Несколько дней назад УЕФА возбудил против них дисциплинарные дела, а по данным СМИ, им может грозить дисквалификация из Лиги чемпионов.
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