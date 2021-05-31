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Суперлига подала в суд на УЕФА и ФИФА из-за нарушения правил конкуренции

Из проекта, который провалился на старте, по-прежнему не выходят три клуба: "Реал", "Барселона" и "Ювентус".

31 мая, 11:26

Фото © thesupleague.com

Суд Европейского союза зарегистрировал обращение футбольной Суперлиги к УЕФА и ФИФА из-за нарушения правил конкуренции. Об этом говорится в аккаунте суда в "Твиттере".

"Реал", "Барселона" и "Ювентус" осудили УЕФА из-за Суперлиги

"Реал", "Барселона" и "Ювентус" осудили УЕФА из-за Суперлиги

Ранее коммерческий суд Мадрида передал в суд ЕС запрос о том, могут ли антимонопольные правила Евросоюза применяться к ведущим чиновникам УЕФА и ФИФА, а также были ли нарушены статьи о запрете монополий.

Эхо Суперлиги: УЕФА очень скоро до неузнаваемости изменит Лигу чемпионов

Эхо Суперлиги: УЕФА очень скоро до неузнаваемости изменит Лигу чемпионов

При этом из Суперлиги, которая развалилась через несколько дней после своего запуска, по-прежнему не выходят три клуба: "Ювентус", "Реал" и "Барселона". Несколько дней назад УЕФА возбудил против них дисциплинарные дела, а по данным СМИ, им может грозить дисквалификация из Лиги чемпионов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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