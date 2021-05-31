Болельщики назвали Дзюбу лучшим игроком "Зенита" в прошедшем сезоне

Нападающий Артём Дзюба признан болельщиками "Зенита" лучшим игроком команды по итогам прошедшего сезона, говорится в сообщении на сайте сине-бело-голубых.

За Дзюбу свои голоса отдали 43,22% респондентов. Вторым стал полузащитник Андрей Мостовой (23,19%), а замкнул тройку лучших по версии фанатов Далер Кузяев (19,25%). Добавим, что форвард "Зенита" третий год подряд становится лучшим по версии болельщиков клуба.