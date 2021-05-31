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Болельщики назвали Дзюбу лучшим игроком "Зенита" в прошедшем сезоне

Стоит подчеркнуть, что это награду он получает уже в третий раз подряд.

31 мая, 10:27
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Нападающий Артём Дзюба признан болельщиками "Зенита" лучшим игроком команды по итогам прошедшего сезона, говорится в сообщении на сайте сине-бело-голубых.

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За Дзюбу свои голоса отдали 43,22% респондентов. Вторым стал полузащитник Андрей Мостовой (23,19%), а замкнул тройку лучших по версии фанатов Далер Кузяев (19,25%). Добавим, что форвард "Зенита" третий год подряд становится лучшим по версии болельщиков клуба.

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При этом лучшим игроком сезона в РПЛ был признан другой нападающий петербургской команды — Сердар Азмун. А вот наставник "Зенита" Сергей Семак стал лучшим тренером чемпионата.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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