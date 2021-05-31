Ревнивый и не умеет пить: Лайф узнал новые подробности о стрелке из Екатеринбурга
Причиной срыва мужчины мог стать отъезд бывшей супруги, в её отсутствие он стал глушить свою тревогу алкоголем.
Сергей Болков. Фото © LIFE
Бывший сотрудник ППС Сергей Болков совершенно не умеет пить, а крепкий алкоголь не употребляет вовсе. Ведь это сказывается на ревнивом характере мужчины, который создавал сложности для родных: стоило его второй половинке задержаться на работе даже на 30 минут, он сразу начинал названивать. Об этом Лайфу рассказал источник.
Причиной срыва мужчины мог стать отъезд бывшей супруги, с которой он сожительствовал. Та 20 мая на четыре дня уехала в Казахстан к родителям, и в это время екатеринбуржец очень переживал и глушил свою тревогу алкоголем. Почему женщина не проконтролировала будущего агрессора после возвращения, неизвестно.
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Напомним, бывший сотрудник ППС открыл огонь из окна своей квартиры накануне вечером. Пострадали девятилетняя девочка и сотрудник правоохранительных органов. Ребёнка с огнестрельным ранением в живот госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии, после операции девочка введена в искусственную кому. Мужчина же получил ранение в ногу, сегодня его выписали из больницы. Задерживать стрелка пришлось штурмом. Против Болкова возбуждено уголовное дело.
Ранее Следственный комитет России опубликовал видео допроса екатеринбуржца Сергея Болкова, который 30 мая открыл огонь из окна своей квартиры. Подозреваемого поставили в тупик вопросы следователя о причинах стрельбы по людям. Лайф писал, что из его квартиры правоохранители изъяли карабин и более 70 патронов.
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