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Ревнивый и не умеет пить: Лайф узнал новые подробности о стрелке из Екатеринбурга

Причиной срыва мужчины мог стать отъезд бывшей супруги, в её отсутствие он стал глушить свою тревогу алкоголем.

31 мая, 11:21
<p>Сергей Болков. Фото © LIFE</p>

Сергей Болков. Фото © LIFE

Бывший сотрудник ППС Сергей Болков совершенно не умеет пить, а крепкий алкоголь не употребляет вовсе. Ведь это сказывается на ревнивом характере мужчины, который создавал сложности для родных: стоило его второй половинке задержаться на работе даже на 30 минут, он сразу начинал названивать. Об этом Лайфу рассказал источник.

Причиной срыва мужчины мог стать отъезд бывшей супруги, с которой он сожительствовал. Та 20 мая на четыре дня уехала в Казахстан к родителям, и в это время екатеринбуржец очень переживал и глушил свою тревогу алкоголем. Почему женщина не проконтролировала будущего агрессора после возвращения, неизвестно.

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Напомним, бывший сотрудник ППС открыл огонь из окна своей квартиры накануне вечером. Пострадали девятилетняя девочка и сотрудник правоохранительных органов. Ребёнка с огнестрельным ранением в живот госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии, после операции девочка введена в искусственную кому. Мужчина же получил ранение в ногу, сегодня его выписали из больницы. Задерживать стрелка пришлось штурмом. Против Болкова возбуждено уголовное дело.

Карабин, пневматика и много патронов: Стал известен арсенал екатеринбургского стрелка

Карабин, пневматика и много патронов: Стал известен арсенал екатеринбургского стрелка

Ранее Следственный комитет России опубликовал видео допроса екатеринбуржца Сергея Болкова, который 30 мая открыл огонь из окна своей квартиры. Подозреваемого поставили в тупик вопросы следователя о причинах стрельбы по людям. Лайф писал, что из его квартиры правоохранители изъяли карабин и более 70 патронов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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