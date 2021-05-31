Бывший сотрудник ППС Сергей Болков совершенно не умеет пить, а крепкий алкоголь не употребляет вовсе. Ведь это сказывается на ревнивом характере мужчины, который создавал сложности для родных: стоило его второй половинке задержаться на работе даже на 30 минут, он сразу начинал названивать. Об этом Лайфу рассказал источник.

Причиной срыва мужчины мог стать отъезд бывшей супруги, с которой он сожительствовал. Та 20 мая на четыре дня уехала в Казахстан к родителям, и в это время екатеринбуржец очень переживал и глушил свою тревогу алкоголем. Почему женщина не проконтролировала будущего агрессора после возвращения, неизвестно.