Верховный суд оставил в силе решение о взыскании с Грудинина миллиарда рублей

Верховный суд России оставил в силе решение нижестоящих инстанций о взыскании с российского политика и предпринимателя более миллиарда рублей по иску акционеров подмосковного совхоза имени Ленина, председателем которого он некогда являлся.

"Доводы кассационных жалоб... которые были предметом рассмотрения судов и получили оценку, не подтверждают существенных нарушений судами норм материального права и (или) процессуального права, повлиявших на исход дела", — говорится в решении суда.

Напомним, иск против Павла Грудинина подали акционеры совхоза имени Ленина, в том числе и его бывшая супруга Ирина Грудинина, которой после развода досталось 42% акций совхоза. Предметом судебных претензий стал миллиард рублей упущенной прибыли в результате сделки, в рамках которой предприниматель продал свою часть земли своей же компании "ТТ девелопмент" по заниженной в 37 раз цене. Позже земля была продана по выгодной цене компании IKEA. В результате сделку признали незаконной, а Грудинина обязали выплатить акционерам 1,1 миллиарда рублей.