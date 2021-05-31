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Верховный суд оставил в силе решение о взыскании с Грудинина миллиарда рублей

Именно в такую сумму был оценён ущерб истцам от сделки по продаже земли подмосковного совхоза имени Ленина.

31 мая, 11:18
<p>Фото © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Верховный суд России оставил в силе решение нижестоящих инстанций о взыскании с российского политика и предпринимателя более миллиарда рублей по иску акционеров подмосковного совхоза имени Ленина, председателем которого он некогда являлся.

"Доводы кассационных жалоб... которые были предметом рассмотрения судов и получили оценку, не подтверждают существенных нарушений судами норм материального права и (или) процессуального права, повлиявших на исход дела", — говорится в решении суда.

По приказу Павла Грудинина разрушается поселковый Дом культуры в совхозе имени Ленина

По приказу Павла Грудинина разрушается поселковый Дом культуры в совхозе имени Ленина

Напомним, иск против Павла Грудинина подали акционеры совхоза имени Ленина, в том числе и его бывшая супруга Ирина Грудинина, которой после развода досталось 42% акций совхоза. Предметом судебных претензий стал миллиард рублей упущенной прибыли в результате сделки, в рамках которой предприниматель продал свою часть земли своей же компании "ТТ девелопмент" по заниженной в 37 раз цене. Позже земля была продана по выгодной цене компании IKEA. В результате сделку признали незаконной, а Грудинина обязали выплатить акционерам 1,1 миллиарда рублей.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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