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В Новосибирской области парни прокатились по крыше на электросамокате и заинтересовали полицию

В соцсетях мнения разделились. Некоторые похвалили молодых людей за смелость, другие — осудили экстремалов.

31 мая, 11:15

В Новосибирской области засняли парней, катавшихся на крыше на электросамокате. Видео © Instagram / kroshka.iloshka

Двое смельчаков из посёлка Краснообск Новосибирской области забрались на крышу одной из многоэтажек и прокатились по ней на электросамокате. Жильцы соседнего дома сняли их на видео.

На кадрах видно, как парни спокойно едут по гладкой поверхности крыши закруглённого дома. Мнение комментаторов разделилось, некоторые поддержали парней, заметив, что им будет что вспомнить, а кататься внизу сложно из-за разбитых тротуаров и дорог, а другая часть осудила экстремалов, назвав их поступок опасным и необдуманным. Заинтересовались кадрами и в полиции.

"В полицию сообщений о мужчине, катавшемся на самокате по крыше многоэтажного жилого дома в посёлке Краснообск, не поступало. Однако сотрудники полиции по выявленным публикациям в СМИ начали проверку", — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Стало известно, какой электротранспорт в России популярнее

Стало известно, какой электротранспорт в России популярнее

Ранее Лайф рассказывал, что в Санкт-Петербурге и Москве стали ограничивать электросамокаты по скорости. В центре столицы и городских парках скорость арендованных самокатов не должна превышать 15 км/ч. Первым сервисом, который попал под ограничения, стала компания Whoosh.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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