В Новосибирской области парни прокатились по крыше на электросамокате и заинтересовали полицию

В Новосибирской области засняли парней, катавшихся на крыше на электросамокате. Видео © Instagram / kroshka.iloshka

Двое смельчаков из посёлка Краснообск Новосибирской области забрались на крышу одной из многоэтажек и прокатились по ней на электросамокате. Жильцы соседнего дома сняли их на видео.

На кадрах видно, как парни спокойно едут по гладкой поверхности крыши закруглённого дома. Мнение комментаторов разделилось, некоторые поддержали парней, заметив, что им будет что вспомнить, а кататься внизу сложно из-за разбитых тротуаров и дорог, а другая часть осудила экстремалов, назвав их поступок опасным и необдуманным. Заинтересовались кадрами и в полиции.

"В полицию сообщений о мужчине, катавшемся на самокате по крыше многоэтажного жилого дома в посёлке Краснообск, не поступало. Однако сотрудники полиции по выявленным публикациям в СМИ начали проверку", — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.