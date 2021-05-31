МИД РФ раскрыл, что будет с транзитом российского газа через Украину
В ведомстве напомнили, что наша страна никогда не использовала энергетику и свои природные ресурсы "как элемент давления или шантажа".
Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov
Поставки российского газа через территорию Украины будут продолжаться, пока действуют соответствующие контракты. Об этом заявил глава Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в интервью РИА "Новости".
"Сейчас контракт действует, а дальше будут переговоры "Газпрома" и их партнёров на Украине. У нас нет задачи приостановить поставку газа через Украину. Россия никогда не использовала энергетику и свои природные ресурсы как элемент давления или шантажа", — напомнил он.
Ранее на Украине посчитали потери от запуска "Северного потока – 2". По оценкам Киева, речь идёт о сумме около пяти-шести миллиардов долларов в год. Компенсировать их предлагается с помощью увеличения собственной добычи голубого топлива, что возможно благодаря стимуляции компаний страны.
Ранее сообщалось, что Госдепартамент США не будет вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток – 2". Администрация Джо Байдена не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта. При этом госсекретарь Энтони Блинкен напоминал главе МИД ФРГ, что США выступают против "Северного потока – 2".
Комментариев: 0