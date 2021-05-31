МИД РФ раскрыл, что будет с транзитом российского газа через Украину

Поставки российского газа через территорию Украины будут продолжаться, пока действуют соответствующие контракты. Об этом заявил глава Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в интервью РИА "Новости" .

"Сейчас контракт действует, а дальше будут переговоры "Газпрома" и их партнёров на Украине. У нас нет задачи приостановить поставку газа через Украину. Россия никогда не использовала энергетику и свои природные ресурсы как элемент давления или шантажа", — напомнил он.