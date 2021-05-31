Суд в Новосибирске заключил под стражу гаишника, застрелившего 19-летнего парня при задержании
38-летнего старшего инспектора обвиняют в причинении смерти по неосторожности.
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Центральный районный суд Новосибирска отправил под стражу до 28 июля 2021 года сотрудника ДПС, при задержании выстрелившего в голову 19-летнему водителю. Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
"В отношении 38-летнего старшего инспектора ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району, совершившего преступление, предусмотренное пунктами "а", "б", "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — уточнила она.
Напомним, 29 мая в посёлке Мошково Новосибирской области во время задержания сотрудник дорожно-патрульной службы случайно выстрелил в голову 19-летнему Векилу А., который пытался помочь товарищу. В тяжёлом состоянии парень был доставлен в реанимацию, а сегодня после полудня по московскому времени скончался.
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