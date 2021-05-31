Суд в Новосибирске заключил под стражу гаишника, застрелившего 19-летнего парня при задержании

Центральный районный суд Новосибирска отправил под стражу до 28 июля 2021 года сотрудника ДПС, при задержании выстрелившего в голову 19-летнему водителю. Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

"В отношении 38-летнего старшего инспектора ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району, совершившего преступление, предусмотренное пунктами "а", "б", "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — уточнила она.