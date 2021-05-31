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Шойгу анонсировал ответ России на рост военной угрозы со стороны НАТО

Он подчеркнул, что альянс вынуждает Москву принять меры адекватного противодействия.

31 мая, 10:35
<p>Сергей Шойгу. Фото © Минобороны России</p>

Сергей Шойгу. Фото © Минобороны России

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ответ на наращивание военной активности НАТО у российских границ в Западном военном округе до конца года появятся около 20 новых соединений и частей. Он указал на интенсивность полётов стратегической авиации альянса на этом направлении, присутствие иностранных боевых кораблей с крылатыми ракетами и увеличение количества учений.

"Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей", — пояснил генерал армии на коллегии Министерства обороны.

В эти подразделения поставят современное вооружение и технику. По словам Шойгу, всего в этом году войска ЗВО планируют укомплектовать двумя тысячами единиц оружия.

Названо важное преимущество российского вооружения над силами НАТО

Названо важное преимущество российского вооружения над силами НАТО

Ранее Лайф рассказывал, что в Румынии прошли учения НАТО с участием 17 стран. Их целью в Бухаресте назвали подтверждение готовности структур альянса к быстрому перемещению значительных сил "для защиты от любого агрессора".

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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