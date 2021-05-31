Путин рассказал о стремлении российских мужчин самостоятельно преодолевать трудности
Таким людям стараются помогать омбудсмены и специально созданный для этих целей Совет отцов.
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Президент России Владимир Путин заявил о стремлении мужчин самостоятельно справляться с возникшими трудностями, комментируя слова уполномоченной по правам детей Анны Кузнецовой о том, что многие отцы-одиночки редко сами просят о помощи.
"Мужчина стремится к тому, чтобы самому преодолеть все трудности", — сказал глава государства на замечание Кузнецовой, назвавшей это мужской чертой.
Детский омбудсмен согласилась с этим, добавив, что уполномоченные по правам ребёнка в регионах помогают в поисках информации о тех, кому необходима поддержка. Также Кузнецова рассказала Путину о работе Совета отцов, помогающем в том числе и вдовцам, воспитывающим детей.
Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин подписал закон о новых мерах поддержки беременных и семей с детьми, озвученных в послании. В числе новшеств — оплата больничного по уходу за ребёнком родителям детей до семи лет включительно в размере 100% от заработка.
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