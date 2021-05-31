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Родственники погибшего от пули гаишника парня под Новосибирском отказались от кровной мести

Мать молодого человека сейчас морально не готова общаться со следователями, а его отец только прилетел в Россию.

31 мая, 10:23
<p>Скриншот из видео © LIFE</p>

Скриншот из видео © LIFE

Близкие родственники и знакомые 19-летнего Векила, погибшего после огнестрельного ранения от сотрудника ДПС в Новосибирской области, отказались от мести за случившееся и хотят урегулирования ситуации по закону. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Руководство регионального главка МВД связалось с лидером азербайджанской диаспоры и урегулировало вопрос после того, как люди стали собираться у отделения полиции и больницы посёлка Мошково. В диаспоре поддержали правоохранителей в расследовании уголовного дела в рамках законодательства. Сейчас толпа покинула территорию возле отдела полиции. При этом мать погибшего морально не готова общаться со следователями, а его отец только прилетел в Россию.

Новосибирскому гаишнику ужесточили обвинение после смерти раненного при задержании 19-летнего парня

Новосибирскому гаишнику ужесточили обвинение после смерти раненного при задержании 19-летнего парня

Сам инспектор ДПС отказался от дачи показаний, сославшись на 51-ю статью УК РФ. Он лишь пояснил, что при задержании группа молодых людей представляла опасность, из-за чего он и достал табельное оружие. Собеседник заметил, что на очных ставках правоохранитель отказался общаться с другими участниками инцидента и подписал заявление о предоставлении государственной защиты его супруге и двум малолетним детям.

Кроме того, выяснилось, что старший лейтенант уже проходил подозреваемым по делу о превышении должностных полномочий в 2016 году, когда во время погони стрелял по колёсам преследуемого автомобиля, однако тогда прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела.

Напомним, 29 мая в посёлке Мошково Новосибирской области во время задержания сотрудник дорожно-патрульной службы случайно выстрелил в голову 19-летнему Векилу А., который пытался помочь товарищу. В тяжёлом состоянии парень был доставлен в реанимацию, а спустя сутки скончался.

Авторы
Николай Озеров
Николай Озеров
Никита Могилев
Никита Могилев

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