СК показал квартиру в Щёлкове, где мёртвой обнаружили семью из четырёх человек
По версии следствия, расправу мог устроить отец семейства, на теле которого не было колото-резаных ран.
СК показал квартиру в Щёлкове, где мёртвой обнаружили семью из четырёх человек. Видео © ГСУ СКР по Московской области
В подмосковной квартире, где мёртвыми обнаружили четырёх человек, проходят следственные действия. Сотрудники областного СУ СКР осматривают помещение, снимают отпечатки пальцев и собирают улики для установления всех обстоятельств страшной трагедии.
Как сообщал Лайф, по основной версии следствия, расправу в подмосковном Щёлкове мог устроить глава семейства. Предположительно, мужчина зарезал жену и двух дочерей 11 и 17 лет, после чего покончил с собой. При этом отмечается, что целый месяц семью никто не искал: дети были на домашнем обучении, а почему родителей не хватились на работе, сейчас устанавливают следователи.
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