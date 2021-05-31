СК показал квартиру в Щёлкове, где мёртвой обнаружили семью из четырёх человек

Как сообщал Лайф, по основной версии следствия, расправу в подмосковном Щёлкове мог устроить глава семейства. Предположительно, мужчина зарезал жену и двух дочерей 11 и 17 лет, после чего покончил с собой. При этом отмечается, что целый месяц семью никто не искал: дети были на домашнем обучении, а почему родителей не хватились на работе, сейчас устанавливают следователи.