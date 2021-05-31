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СК показал квартиру в Щёлкове, где мёртвой обнаружили семью из четырёх человек

По версии следствия, расправу мог устроить отец семейства, на теле которого не было колото-резаных ран.

31 мая, 10:05

СК показал квартиру в Щёлкове, где мёртвой обнаружили семью из четырёх человек. Видео © ГСУ СКР по Московской области

В подмосковной квартире, где мёртвыми обнаружили четырёх человек, проходят следственные действия. Сотрудники областного СУ СКР осматривают помещение, снимают отпечатки пальцев и собирают улики для установления всех обстоятельств страшной трагедии.

Рой мух и трупный запах: Соседи рассказали Лайфу, как обнаружили погибшую семью из Щёлкова

Рой мух и трупный запах: Соседи рассказали Лайфу, как обнаружили погибшую семью из Щёлкова

Как сообщал Лайф, по основной версии следствия, расправу в подмосковном Щёлкове мог устроить глава семейства. Предположительно, мужчина зарезал жену и двух дочерей 11 и 17 лет, после чего покончил с собой. При этом отмечается, что целый месяц семью никто не искал: дети были на домашнем обучении, а почему родителей не хватились на работе, сейчас устанавливают следователи.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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