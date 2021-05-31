Песков напомнил о "личном пространстве" на вопрос о причине отказа Путина искупаться в море

"Не безопасность, не здоровье, это я не знаю и не могу вам это [объяснить], это личное пространство президента, купался он, не купался. Я здесь не располагаю никакой на этот счёт информацией и не собираюсь в это личное пространство вторгаться", — ответил Песков на вопрос журналиста о том, связан ли отказ Путина искупаться с вопросами здоровья или безопасности.