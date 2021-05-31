Песков напомнил о "личном пространстве" на вопрос о причине отказа Путина искупаться в море
Представитель Кремля затруднился сказать, с чем связано решение главы государства, но пояснил, что это не касается вопросов здоровья или безопасности.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать отказ российского лидера Владимира Путина искупаться в море с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Представитель Кремля отметил, что это "личное пространство" главы государства.
"Не безопасность, не здоровье, это я не знаю и не могу вам это [объяснить], это личное пространство президента, купался он, не купался. Я здесь не располагаю никакой на этот счёт информацией и не собираюсь в это личное пространство вторгаться", — ответил Песков на вопрос журналиста о том, связан ли отказ Путина искупаться с вопросами здоровья или безопасности.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи 28 мая на встречу с Путиным. Переговоры лидеров двух стран продолжались более пяти часов. Во время них президент РФ предложил белорусскому коллеге искупаться в Чёрном море, заверив, что оно с каждым днём становится всё теплее. Тот принял приглашение российского лидера.
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