Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Песков напомнил о "личном пространстве" на вопрос о причине отказа Путина искупаться в море

Представитель Кремля затруднился сказать, с чем связано решение главы государства, но пояснил, что это не касается вопросов здоровья или безопасности.

31 мая, 10:02
<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать отказ российского лидера Владимира Путина искупаться в море с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Представитель Кремля отметил, что это "личное пространство" главы государства.

"Не безопасность, не здоровье, это я не знаю и не могу вам это [объяснить], это личное пространство президента, купался он, не купался. Я здесь не располагаю никакой на этот счёт информацией и не собираюсь в это личное пространство вторгаться", — ответил Песков на вопрос журналиста о том, связан ли отказ Путина искупаться с вопросами здоровья или безопасности.

Дельфины, яхта и Коля: Появилось видео морской прогулки Путина и Лукашенко

Дельфины, яхта и Коля: Появилось видео морской прогулки Путина и Лукашенко

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи 28 мая на встречу с Путиным. Переговоры лидеров двух стран продолжались более пяти часов. Во время них президент РФ предложил белорусскому коллеге искупаться в Чёрном море, заверив, что оно с каждым днём становится всё теплее. Тот принял приглашение российского лидера.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1