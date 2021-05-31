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В Кремле отказались рассуждать о причинах стрельбы в Екатеринбурге

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, разбираться в произошедшем должны сотрудники правоохранительных органов.

31 мая, 10:00

Фото © Соцсети

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать инцидент со стрельбой по прохожим в Екатеринбурге, произошедший в минувшее воскресенье.

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"Это вопрос не в администрацию президента, а к правоохранительным органам", — ответил на вопрос о возможных причинах инцидента Дмитрий Песков.

Напомним, бывший сотрудник ППС открыл огонь из окна своей квартиры накануне вечером. Пострадали девятилетняя девочка и сотрудник правоохранительных органов. Ребёнка с огнестрельным ранением в живот госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии, после операции девочка введена в искусственную кому. Мужчина же получил ранение в ногу, сегодня его выписали из больницы. Задерживать стрелка пришлось штурмом. Против Болкова возбуждено уголовное дело.

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Ранее Следственный комитет России опубликовал видео допроса екатеринбуржца Сергея Болкова, который 30 мая открыл огонь из окна своей квартиры. Подозреваемого поставили в тупик вопросы следователя о причинах стрельбы по людям. Лайф писал, что из его квартиры правоохранители изъяли карабин и более 70 патронов.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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