В Кремле отказались рассуждать о причинах стрельбы в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать инцидент со стрельбой по прохожим в Екатеринбурге, произошедший в минувшее воскресенье.

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"Это вопрос не в администрацию президента, а к правоохранительным органам", — ответил на вопрос о возможных причинах инцидента Дмитрий Песков.