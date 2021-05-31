В Кремле отказались рассуждать о причинах стрельбы в Екатеринбурге
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, разбираться в произошедшем должны сотрудники правоохранительных органов.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать инцидент со стрельбой по прохожим в Екатеринбурге, произошедший в минувшее воскресенье.
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"Это вопрос не в администрацию президента, а к правоохранительным органам", — ответил на вопрос о возможных причинах инцидента Дмитрий Песков.
Напомним, бывший сотрудник ППС открыл огонь из окна своей квартиры накануне вечером. Пострадали девятилетняя девочка и сотрудник правоохранительных органов. Ребёнка с огнестрельным ранением в живот госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии, после операции девочка введена в искусственную кому. Мужчина же получил ранение в ногу, сегодня его выписали из больницы. Задерживать стрелка пришлось штурмом. Против Болкова возбуждено уголовное дело.
Ранее Следственный комитет России опубликовал видео допроса екатеринбуржца Сергея Болкова, который 30 мая открыл огонь из окна своей квартиры. Подозреваемого поставили в тупик вопросы следователя о причинах стрельбы по людям. Лайф писал, что из его квартиры правоохранители изъяли карабин и более 70 патронов.
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