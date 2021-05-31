Одну из пострадавших при падении с лопнувшего батута девочек из Барнаула подключили к ИВЛ

У одного ребёнка перелом основания черепа, травма лёгких и тупая травма живота, у другой малышки — тупая травма живота и компрессионный перелом позвоночника.