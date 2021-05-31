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Одну из пострадавших при падении с лопнувшего батута девочек из Барнаула подключили к ИВЛ

У одного ребёнка перелом основания черепа, травма лёгких и тупая травма живота, у другой малышки — тупая травма живота и компрессионный перелом позвоночника.

31 мая, 09:51
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Две четырёхлетние девочки находятся в реанимации после падения с лопнувшего батута в Барнауле. Об этом рассказали Лайфу в Минздраве Алтайского края, состояние детей врачи оценивают как тяжёлое, один ребёнок подключён к аппарату ИВЛ.

Напомним, 30 мая в Барнауле надувной батут с детьми взлетел в воздух и лопнул. Причиной происшествия стал вырванный из аттракциона шланг. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Врачи диагностировали у одной из пострадавших девочек перелом основания черепа, травму лёгких и тупую травму живота. У второй — тупая травма живота и компрессионный перелом позвоночника.

Момент взрыва батута с детьми в Барнауле попал на видео

Момент взрыва батута с детьми в Барнауле попал на видео

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина
Антон Громов
Антон Громов

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