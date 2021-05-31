В Кремле не стали комментировать информацию о подготовке "бывшими российскими олигархами" провокаций в Белоруссии
Об этом ранее заявил глава белорусского МИД Владимир Макей. По его словам, незаконные акции удалось пресечь благодаря слаженной коммуникации с российскими спецслужбами.
Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление белорусского МИД о подготовке провокаций в стране "бывшими российскими олигархами" во время выборов в республике в 2020 году. Представитель Кремля переадресовал этот вопрос непосредственно самому внешнеполитическому ведомству.
"Я затрудняюсь комментировать эту информацию. Наверное, лучше адресовать вопрос Министерству иностранных дел Белоруссии", — сказал представитель Кремля журналистам в понедельник.
Напомним, по словам главы МИД Белоруссии Владимира Макея, российские спецслужбы якобы предупреждали Минск о подготовке провокаций "бывшими российскими олигархами" в стране прошлым летом. По его словам, провокации готовились сразу после президентских выборов в Белоруссии, которые прошли в августе прошлого года. При этом он подчеркнул, что благодаря слаженной коммуникации со спецслужбами РФ незаконные акции удалось пресечь.
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