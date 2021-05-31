В Кремле не стали комментировать информацию о подготовке "бывшими российскими олигархами" провокаций в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление белорусского МИД о подготовке провокаций в стране "бывшими российскими олигархами" во время выборов в республике в 2020 году. Представитель Кремля переадресовал этот вопрос непосредственно самому внешнеполитическому ведомству.

"Я затрудняюсь комментировать эту информацию. Наверное, лучше адресовать вопрос Министерству иностранных дел Белоруссии", — сказал представитель Кремля журналистам в понедельник.