В Германии нашли "доказательства" создания военного альянса России и Китая
В пользу этого говорит сразу несколько фактов из отношений между странами, считает эксперт.
Фото © ТАСС / Ситдиков Рамиль
Россия и Китай создали военный альянс, в рамках которого планируют вытеснить США из зон их собственного геополитического влияния. Таким мнением поделился немецкий политолог Йоахим Краузе в беседе с Die Welt.
По его словам, о создании союза говорят такие факты, как поставки в Китай современного вооружения и совместные военные учения. Так, например, Пекин получил от России зенитно-ракетный комплекс С-400 и истребитель Су-35. Кроме того, Москва принимает активное участие в создании китайской системы противоракетной обороны.
Другим сигналом о готовности оказать военную поддержку стало давление на Тайвань со стороны Китая в то время, как Россия увеличивала военное присутствие у границ с Украиной, считает эксперт. По его мнению, территориальное окружение обеих стран является для них зоной особого влияния, на которой главным противником выступает Вашингтон.
"Пекин, как и Москва, рассматривает своё региональное окружение в качестве зоны особого влияния. Таким образом, их главным противником являются США, развивающие сеть своих военных альянсов", — добавил эксперт.
Ранее Лайф рассказывал, что американский генерал призвал предпринять срочные меры с целью улучшения глобальных связей и предотвращения ещё одной "войны между великими державами", имея в виду Россию и Китай.
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