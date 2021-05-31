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В Германии нашли "доказательства" создания военного альянса России и Китая

В пользу этого говорит сразу несколько фактов из отношений между странами, считает эксперт.

31 мая, 09:40
<p>Фото © ТАСС / Ситдиков Рамиль</p>

Фото © ТАСС / Ситдиков Рамиль

Россия и Китай создали военный альянс, в рамках которого планируют вытеснить США из зон их собственного геополитического влияния. Таким мнением поделился немецкий политолог Йоахим Краузе в беседе с Die Welt.

По его словам, о создании союза говорят такие факты, как поставки в Китай современного вооружения и совместные военные учения. Так, например, Пекин получил от России зенитно-ракетный комплекс С-400 и истребитель Су-35. Кроме того, Москва принимает активное участие в создании китайской системы противоракетной обороны.

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Другим сигналом о готовности оказать военную поддержку стало давление на Тайвань со стороны Китая в то время, как Россия увеличивала военное присутствие у границ с Украиной, считает эксперт. По его мнению, территориальное окружение обеих стран является для них зоной особого влияния, на которой главным противником выступает Вашингтон.

"Пекин, как и Москва, рассматривает своё региональное окружение в качестве зоны особого влияния. Таким образом, их главным противником являются США, развивающие сеть своих военных альянсов", — добавил эксперт.

Ранее Лайф рассказывал, что американский генерал призвал предпринять срочные меры с целью улучшения глобальных связей и предотвращения ещё одной "войны между великими державами", имея в виду Россию и Китай.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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