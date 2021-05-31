В Китае семьям разрешили рожать больше детей
С середины 1970 годов в стране действовала жёсткая политика контроля демографии.
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Власти КНР разрешили семьям иметь трёх детей. Соответствующее решение было принято во время заседания Политбюро ЦК КПК, сообщило агентство Синьхуа. При этом дата вступления в силу этой меры не уточняется.
С середины 1970 годов в Китае была введена жёсткая политика контроля демографии. За редкими исключениями семьям было разрешено иметь лишь одного ребёнка. В случае нарушения этого правила на родителей налагались высокие штрафы. Лишь в 2016 году, после долгих лет ограничений, власти страны разрешили всем семьям иметь двух детей.
Ранее в Китае повысили пенсионный возраст. Гендерный дисбаланс в стране приводит к появлению "невостребованных" мужчин и снижению рождаемости.
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