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Столкнулись лоб в лоб: В Алтайском крае произошло жуткое ДТП с пятью погибшими

Выжила 15-летняя девочка, в тяжёлом состоянии её везут в больницу Бийска.

31 мая, 09:44

В Алтайском крае произошло жуткое ДТП с пятью погибшими, где произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Видео © LIFE

Пять человек погибли и один получил тяжёлые травмы в ДТП, которое произошло на трассе К-05 у села Мартыново в Ельцовском районе Алтайского края. Как сообщает региональный главк МЧС РФ, автомобили "Ниссан" и "Субару" на скорости столкнулись лоб в лоб.

Как узнал Лайф, после удара один из автомобилей загорелся. Обгоревшее тело водителя "субару" выбросило из машины. Во внедорожнике на месте скончались водитель и трое пассажиров, 15-летняя девочка, находившаяся на заднем сидении, выжила, её в тяжёлом состоянии везут в больницу Бийска.

На месте аварии работают правоохранители, устанавливая причины жуткого ДТП. Движение на автодороге затруднено.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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