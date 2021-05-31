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Песков заявил, что Путин в курсе ситуации со сверхдоходами металлургов

Однако, по словам представителя Кремля, не стоит искать виновных в том, что бюджет понёс дополнительные затраты: "Это экономическая жизнь: бизнес зарабатывает деньги, государство получает налоги".

31 мая, 09:54

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин осведомлён о существенном росте доходов металлургов в 2020 году. Об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова первого вице-премьера Андрея Белоусова о том, что российские металлургические компании "нахлобучили" государство и госбюджет на 100 миллиардов рублей.

Вице-премьер РФ рассказал, как металлурги "нахлобучили" государство на 100 млрд рублей

Вице-премьер РФ рассказал, как металлурги "нахлобучили" государство на 100 млрд рублей

"Да, президент знает, действительно, цены были очень высокие, действительно, образовались дополнительные прибыли. Президенту об этом известно, правительство, как следует из слов первого вице-премьера, занимается этим вопросом, собственно, вместе с участниками бизнеса", — прокомментировал представитель Кремля.

Вместе с тем, по мнению Пескова, здесь "вряд ли нужно искать виновных", потому что, "когда возникает какая-то диспропорция, государство эту диспропорцию выравнивает".

"Это экономическая жизнь: бизнес зарабатывает деньги, государство получает налоги", — резюмировал Песков.

Заявление вице-премьера РФ Белоусова обрушило акции металлургических компаний

Заявление вице-премьера РФ Белоусова обрушило акции металлургических компаний

Ранее Лайф сообщал, что заявление вице-премьера РФ Белоусова обрушило акции металлургических компаний. На 1–3% снизилась стоимость акций компаний ММК, НЛМК и "Норникель". Также 6% потеряли акции "Северстали".

Ранее Лайф сообщал, что в Минпромторге предложили направить налоги от сверхдоходов металлургов на социально значимые направления, в том числе госстроительство.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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