Песков заявил, что Путин в курсе ситуации со сверхдоходами металлургов

Президент России Владимир Путин осведомлён о существенном росте доходов металлургов в 2020 году. Об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова первого вице-премьера Андрея Белоусова о том, что российские металлургические компании "нахлобучили" государство и госбюджет на 100 миллиардов рублей.

"Да, президент знает, действительно, цены были очень высокие, действительно, образовались дополнительные прибыли. Президенту об этом известно, правительство, как следует из слов первого вице-премьера, занимается этим вопросом, собственно, вместе с участниками бизнеса", — прокомментировал представитель Кремля.

Вместе с тем, по мнению Пескова, здесь "вряд ли нужно искать виновных", потому что, "когда возникает какая-то диспропорция, государство эту диспропорцию выравнивает".

"Это экономическая жизнь: бизнес зарабатывает деньги, государство получает налоги", — резюмировал Песков.

Ранее Лайф сообщал, что заявление вице-премьера РФ Белоусова обрушило акции металлургических компаний. На 1–3% снизилась стоимость акций компаний ММК, НЛМК и "Норникель". Также 6% потеряли акции "Северстали".