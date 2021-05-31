В МИД заявили о расхождении повесток России и США перед встречей Путина и Байдена
В Москве при этом заверили, что готовы реагировать на любые постановки вопросов Вашингтоном.
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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал на расхождение повесток России и США перед встречей президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Он призвал Вашингтон быть готовым в предстоящие дни получить ряд сигналов из Москвы, некоторые из которых будут для него "некомфортными".
"Повестки дня США и РФ не совпадают, но мы традиционно готовы реагировать на любые постановки вопросов с американской стороны. К сожалению, встречная готовность наблюдается гораздо меньше и реже", — сказал дипломат.
Напомним, ранее в Кремле подтвердили, что встреча российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года.
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