В МИД заявили о расхождении повесток России и США перед встречей Путина и Байдена

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал на расхождение повесток России и США перед встречей президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Он призвал Вашингтон быть готовым в предстоящие дни получить ряд сигналов из Москвы, некоторые из которых будут для него "некомфортными".

"Повестки дня США и РФ не совпадают, но мы традиционно готовы реагировать на любые постановки вопросов с американской стороны. К сожалению, встречная готовность наблюдается гораздо меньше и реже", — сказал дипломат.