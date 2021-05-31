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В МИД заявили о расхождении повесток России и США перед встречей Путина и Байдена

В Москве при этом заверили, что готовы реагировать на любые постановки вопросов Вашингтоном.

31 мая, 10:17
<p>Фото © Агентство "Москва"</p>

Фото © Агентство "Москва"

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал на расхождение повесток России и США перед встречей президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Он призвал Вашингтон быть готовым в предстоящие дни получить ряд сигналов из Москвы, некоторые из которых будут для него "некомфортными".

"Повестки дня США и РФ не совпадают, но мы традиционно готовы реагировать на любые постановки вопросов с американской стороны. К сожалению, встречная готовность наблюдается гораздо меньше и реже", — сказал дипломат.

Раскуплены все номера в женевской гостинице, где может состояться встреча Путина и Байдена

Раскуплены все номера в женевской гостинице, где может состояться встреча Путина и Байдена

Напомним, ранее в Кремле подтвердили, что встреча российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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