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Суд в Минске вновь отклонил жалобу на задержание россиянки Сапеги

Заседание проходило в закрытом режиме и без участия самой девушки, которую белорусские власти обвинили в "разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни".

31 мая, 10:08

Фото © Instagram / sapega_sofia_

Минский горсуд в понедельник отказал в удовлетворении жалобы на задержание гражданки России Софии Сапеги. Рассмотрение жалобы проходило в закрытом режиме, но сам вердикт был оглашён на открытом заседании, передаёт ТАСС. Сама россиянка не присутствовала на заседании.

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"Рассмотрев материалы, руководствуясь статьями 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса, постановил: жалобу защитника, адвоката Филановича на постановление суда Партизанского района города Минска от 28 мая 2021 года в отношении Сапеги Софии Андреевны оставить без удовлетворения. Постановление является окончательным, обжалованию не подлежит", — сказал судья по итогам заседания.

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Напомним, Софию Сапегу задержали вместе с Романом Протасевичем в Минске после того, как борт авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, приземлился там из-за сообщения о бомбе. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении. Позже в Сети появилось видео, на котором россиянка в кабинете у следователя признаётся в администрировании телеграм-канала с данными белорусских силовиков "Чёрная книга Беларуси". Ранее в МИД рассказали, что все просьбы бытового характера по условиям содержания россиянки в белорусском СИЗО были удовлетворены, никаких жалоб София более не высказывала.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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