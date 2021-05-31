Суд в Минске вновь отклонил жалобу на задержание россиянки Сапеги

Минский горсуд в понедельник отказал в удовлетворении жалобы на задержание гражданки России Софии Сапеги. Рассмотрение жалобы проходило в закрытом режиме, но сам вердикт был оглашён на открытом заседании, передаёт ТАСС. Сама россиянка не присутствовала на заседании.