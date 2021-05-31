Суд в Минске вновь отклонил жалобу на задержание россиянки Сапеги
Заседание проходило в закрытом режиме и без участия самой девушки, которую белорусские власти обвинили в "разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни".
Фото © Instagram / sapega_sofia_
Минский горсуд в понедельник отказал в удовлетворении жалобы на задержание гражданки России Софии Сапеги. Рассмотрение жалобы проходило в закрытом режиме, но сам вердикт был оглашён на открытом заседании, передаёт ТАСС. Сама россиянка не присутствовала на заседании.
"Рассмотрев материалы, руководствуясь статьями 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса, постановил: жалобу защитника, адвоката Филановича на постановление суда Партизанского района города Минска от 28 мая 2021 года в отношении Сапеги Софии Андреевны оставить без удовлетворения. Постановление является окончательным, обжалованию не подлежит", — сказал судья по итогам заседания.
Напомним, Софию Сапегу задержали вместе с Романом Протасевичем в Минске после того, как борт авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, приземлился там из-за сообщения о бомбе. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении. Позже в Сети появилось видео, на котором россиянка в кабинете у следователя признаётся в администрировании телеграм-канала с данными белорусских силовиков "Чёрная книга Беларуси". Ранее в МИД рассказали, что все просьбы бытового характера по условиям содержания россиянки в белорусском СИЗО были удовлетворены, никаких жалоб София более не высказывала.
Комментариев: 0