Четыре человека пострадали в серьёзном ДТП с маршруткой в Волгограде

Четыре человека пострадали в серьёзном ДТП в Волгограде с участием маршрутки. Видео © ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде в результате аварии с участием маршрутки и легковушки пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

По данным полиции, ДТП произошло в 9:40 утра на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Дегтярева. Автомобиль ВАЗ-2109, совершая поворот налево, не уступил ехавшей навстречу маршрутке марки Citroen. В результате пострадали три пассажира микроавтобуса, среди которых 21-летняя девушка, а также пассажирка девятки.

"В маршрутке было всего шесть или семь человек, — рассказал водитель Citroen в беседе с порталом V1. — Я ехал по прямой на зелёный, а он хотел повернуть на Дегтярева с перекрёстка. Не успел. Получается, я его в бок стукнул, и вот сюда мы отлетели".

В Комитете здравоохранения Волгоградской области рассказали, что двое человек были госпитализированы в тяжёлом состоянии, ещё двое — в состоянии средней степени тяжести. По словам водителя микроавтобуса, одна из его пассажирок сломала ногу, другая — рассекла голову. 66-летний водитель девятки рассказал, что у его супруги диагностировали перелом таза.