Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Четыре человека пострадали в серьёзном ДТП с маршруткой в Волгограде

66-летний водитель девятки не уступил дорогу, поворачивая на перекрёстке. Как итог, двоих пострадавших увезли в больницу в тяжёлом состоянии.

31 мая, 10:42

Четыре человека пострадали в серьёзном ДТП в Волгограде с участием маршрутки. Видео © ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде в результате аварии с участием маршрутки и легковушки пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

По данным полиции, ДТП произошло в 9:40 утра на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Дегтярева. Автомобиль ВАЗ-2109, совершая поворот налево, не уступил ехавшей навстречу маршрутке марки Citroen. В результате пострадали три пассажира микроавтобуса, среди которых 21-летняя девушка, а также пассажирка девятки.

Видеорегистратор снял страшное ДТП с четырьмя погибшими под Нижним Новгородом

Видеорегистратор снял страшное ДТП с четырьмя погибшими под Нижним Новгородом

"В маршрутке было всего шесть или семь человек, — рассказал водитель Citroen в беседе с порталом V1. — Я ехал по прямой на зелёный, а он хотел повернуть на Дегтярева с перекрёстка. Не успел. Получается, я его в бок стукнул, и вот сюда мы отлетели".

В Комитете здравоохранения Волгоградской области рассказали, что двое человек были госпитализированы в тяжёлом состоянии, ещё двое — в состоянии средней степени тяжести. По словам водителя микроавтобуса, одна из его пассажирок сломала ногу, другая — рассекла голову. 66-летний водитель девятки рассказал, что у его супруги диагностировали перелом таза.

Ранее Лайф сообщал, что в Алтайском крае три человека погибли и 11 пострадали при столкновении легкового автомобиля и "газели".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Две женщины погибли при столкновении внедорожника с лесовозом в Карелии

вчера в 15:45

Столкнулись лоб в лоб: В Алтайском крае произошло жуткое ДТП с пятью погибшими

сегодня в 09:44

Ревнивый и не умеет пить: Лайф узнал новые подробности о стрелке из Екатеринбурга

сегодня в 11:21

Суперлига подала в суд на УЕФА и ФИФА из-за нарушения правил конкуренции

сегодня в 11:26

Что известно о красотке, которая тайно вышла замуж за Бориса Джонсона, несмотря на разницу в 25 лет

сегодня в 11:28

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1