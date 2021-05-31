СКР возбудил дела о попытках разместить фото нацистов на сайте "Бессмертного полка"
Фигурантами стали граждане Украины и жители нескольких регионов России. Расследование ведётся по статье 354 УК РФ "Реабилитация нацизма".
Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по факту размещения портретов нацистов вместо ветеранов и участников Великой Отечественной войны на сайте онлайн-шествия "Бессмертный полк". По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, фигурантами стали граждане Украины и жители нескольких регионов России.
В частности, по делу о реабилитации нацизма проходят житель Оренбургской области Андрей Акимов, томич Сергей Сахаров, а также жители Украины Дмитрий Алексеенко и Михаил Пух.
"По данным следствия, в мае 2021 года они разместили на сайте "Бессмертного полка России" заявки, содержащие сведения и фотографии Гитлера, Геббельса, изменника Родины Власова", — проинформировала Петренко.
Напомним, в 2020 году в связи с пандемией коронавируса акцию "Бессмертный полк" тоже было решено перенести в онлайн. В ней участвовало более трёх миллионов человек. Но нашлись и те, кто попытался устроить провокации. Они загрузили на ресурс под видом анкет ветеранов фотографии нацистских преступников. Кроме того, на сайт проекта совершались хакерские атаки. Следователи возбудили уголовные дела по факту реабилитации нацизма и вычислили несколько десятков человек, пытавшихся разместить снимки лидеров нацистской Германии.
Комментариев: 0