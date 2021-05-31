СКР возбудил дела о попытках разместить фото нацистов на сайте "Бессмертного полка"

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по факту размещения портретов нацистов вместо ветеранов и участников Великой Отечественной войны на сайте онлайн-шествия "Бессмертный полк". По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, фигурантами стали граждане Украины и жители нескольких регионов России.

В частности, по делу о реабилитации нацизма проходят житель Оренбургской области Андрей Акимов, томич Сергей Сахаров, а также жители Украины Дмитрий Алексеенко и Михаил Пух.