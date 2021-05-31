"Пуля прошла насквозь": Мать раненной екатеринбургским стрелком рассказала Лайфу о состоянии девочки
По словам Эльвиры, дочь потеряла очень много крови. Она в больнице в тяжёлом состоянии.
Мать пострадавшей девочки при стрельбе в Екатеринбурге рассказала, как всё произошло. Видео © LIFE
Мать пострадавшей девочки, которую экс-полицейский ранил во время стрельбы в Екатеринбурге, рассказала Лайфу о страшных событиях. Малышку ранили на глазах у Эльвиры. В этот момент они с мужем и дочерью сидели в машине. Девочка первой заметила на балконе дома мужчину с ружьём в руках. Когда она сказала об этом маме, та ей сначала не поверила.
"Думала, что это взрывы от петард. Их было два-три. Потом уже я открыла дверь и сама увидела его на балконе. Он присел и затих, может, ружьё перезаряжал. Затем дочь опять его увидела с ружьём. Я сказала ей пригнуться", — рассказала Эльвира Березина.
Когда муж женщины вернулся в машину, они попытались быстро уехать. Но, как только стали разворачиваться, пуля попала в машину и прошла буквально в десяти сантиметрах от шеи отца семейства. Эльвира говорит, что пуля пробила ремень безопасности и подголовник, задела сиденье, "прошла сквозь ребёнка" и вышла через арку заднего левого колеса.
Напомним, 30 мая бывший сотрудник ППС открыл огонь с балкона своей квартиры в Екатеринбурге. Пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. Задерживать стрелка пришлось штурмом. Следственный комитет показал кадры задержания. Против Болкова возбуждено уголовное дело.
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