Мать пострадавшей девочки при стрельбе в Екатеринбурге рассказала, как всё произошло. Видео © LIFE

Мать пострадавшей девочки, которую экс-полицейский ранил во время стрельбы в Екатеринбурге, рассказала Лайфу о страшных событиях. Малышку ранили на глазах у Эльвиры. В этот момент они с мужем и дочерью сидели в машине. Девочка первой заметила на балконе дома мужчину с ружьём в руках. Когда она сказала об этом маме, та ей сначала не поверила.

"Думала, что это взрывы от петард. Их было два-три. Потом уже я открыла дверь и сама увидела его на балконе. Он присел и затих, может, ружьё перезаряжал. Затем дочь опять его увидела с ружьём. Я сказала ей пригнуться", — рассказала Эльвира Березина.