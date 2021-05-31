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Песков ответил на вопрос о росте цен на участие в ПМЭФ

Однако он опроверг мнение, что форум превратился в мероприятия для чиновников и крупного бизнеса.

31 мая, 11:07
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, почему увеличилась цена на участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом он сообщил журналистам.

"Нет, я, к сожалению, не могу объяснить", — сказал он, посоветовав обратиться за разъяснениями в фонд "Росконгресс", к организаторам форума, добавив, что они наверняка знают, с чем это связано, и открыты для контактов со СМИ.

Пресс-секретарь отрицательно ответил на вопрос, не считает ли он, что форум превратился в мероприятие для чиновников и крупных бизнесменов. По его мнению, ПМЭФ никогда не позиционировал себя как площадка для них и бизнес самым активным образом принимает в нём участие.

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Ранее пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в курсе ситуации со сверхдоходами металлургов. Однако, по словам представителя Кремля, не стоит искать виновных в том, что бюджет понёс дополнительные затраты: "Это экономическая жизнь: бизнес зарабатывает деньги, государство получает налоги".

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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