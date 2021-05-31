Редакция Newsru.com назвала причину закрытия портала

Портал Newsru.com, который считается одним из старейших новостных интернет-изданий в России, объявил о своём закрытии. Соответствующее письмо от имени редакции появилось в понедельник на сайте данного издания. Закрытие объясняется политическими и экономическими причинами.

"Ситуация, сложившаяся в экономике и в правовом поле, делает качественную работу Newsru.com более невозможной", — указано в тексте редакционного обращения.

Закрытие портала уже прокомментировал глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв. Он назвал этот шаг большой неожиданностью, поскольку ни о каких проблемах руководство издания ранее не сообщало. В беседе с РИА "Новости" он сообщил, что прекращение деятельности Newsru.com могло быть связано с тем, что у его владельца Владимира Гусинского закончились финансовые средства, а также с внесением ряда изданий в список СМИ-иноагентов.

Закон, который вводит штрафы для СМИ за распространение материалов СМИ-иноагентов без указания их статуса, президент Владимир Путин подписал в конце декабря прошлого года. Нарушение карается штрафом для граждан в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от 4 до 5 тысяч рублей, для юрлиц — от 40 до 50 тысяч рублей.