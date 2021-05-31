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Россиянам рассказали о новых правилах получения шенгенской визы

Теперь в систему VIS будет включена страница с биографическими данными владельца визы, взятая из его загранпаспорта или другого документа.

31 мая, 11:36

Фото © ТАСС / Сергей Коньков

В Ассоциации туроператоров России разъяснили новые правила оформления шенгенских виз. Согласно информации на сайте АТОР, главным изменением является расширенная информационная система.

Теперь в базе данных заявителей на шенгенскую визу (VIS) будут храниться данные о краткосрочных и долгосрочных визах и ВНЖ, так как эти документы разрешают свободное передвижение по Шенгенской зоне. Кроме того, для подачи заявления на шенгенскую визу россияне должны будут предоставить не только бумажную фотографию, но и цифровую. Теперь в систему VIS будет включена страница с биографическими данными владельца визы, взятая из его загранпаспорта или другого документа.

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Изменения коснулись и процедуры отпечатков пальцев. Их теперь надо сдавать детям, возраст которых достиг шести лет. А вот пенсионеры старше 75 лет от этой процедуры освобождаются. Ожидается, что новые правила вступят в силу в 2022 году.

Ранее сообщалось, что несколько стран ЕС готовы возобновить выдачу виз россиянам.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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