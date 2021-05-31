Россиянам рассказали о новых правилах получения шенгенской визы

Теперь в базе данных заявителей на шенгенскую визу (VIS) будут храниться данные о краткосрочных и долгосрочных визах и ВНЖ, так как эти документы разрешают свободное передвижение по Шенгенской зоне. Кроме того, для подачи заявления на шенгенскую визу россияне должны будут предоставить не только бумажную фотографию, но и цифровую. Теперь в систему VIS будет включена страница с биографическими данными владельца визы, взятая из его загранпаспорта или другого документа.